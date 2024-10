“Le strade dell’agro algherese versano in un tale stato di degrado e abbandono che definirle tali è inappropriato, “mulattiere” sarebbe il termine più adatto da utilizzare.”

Dichiara Alessandra Malatesta dei riformatori sardi di Alghero in merito alla situazione in cui versano le strade dell’agro di Alghero, e continua affermando: “La strada che porta alla borgata di Santa Maria La Palma è un percorso ad ostacoli, piena di buche grandi come crateri o rialzi, veri e propri dossi dovuti alle radici degli alberi. Questa situazione, figlia del totale abbandono da parte delle varie amministrazioni comunali nei confronti dell’agro algherese, causa un forte disagio agli abitanti nonché una situazione di costante pericolo.”

Situazione di grave disagio e che potrebbe provocare non pochi problemi alla circolazione, come la situazione dei semafori, in cui la Malatesta dichiara: “Come se non bastasse, quasi ogni settimana, i semafori dell’incrocio di Santa Maria La Palma vanno in tilt e si bloccano per giorni e giorni facendo diventare l’incrocio in questione estremamente pericoloso in quanto la visuale è praticamente assente e per riuscire a vedere le vetture che provengono dalle varie direzioni”.

Conclude esclamando: “Gli abitanti dell’agro non sono cittadini di serie B, noi Riformatori chiediamo un immediato intervento di ripristino delle strade, le quali continuano a deteriorarsi andando ad accentuare l’ormai disastrosa situazione e li invitiamo inoltre a risolvere il problema dell’incrocio e di valutare la proposta di realizzare una rotatoria.

E’ brutta abitudine della classe politica locale ricordarsi dell’agro solo in tempo di elezioni, ovvero quando fanno comodo quei 3.000 voti che potrebbero fare la differenza.”