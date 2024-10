Via libera al nuovo appalto per la gestione strade. Stamattina il presidente della commissione Mobilità, Fabrizio Marcello, si è recato in via del Canneto, a Pirri, per seguire da vicino i lavori di rifacimento del manto stradale e della segnaletica orizzontale e verticale. Situazione analoga ad altre arterie del centro abitato, le quali passeranno al vaglio dei tecnici e degli operai della ditta incaricata.

Marcello spiega che per tutte le segnalazioni continuerà ad essere attivo il numero verde 800.116.444 che i cittadino possono continuare ad utilizzare. Finite le procedure di gara pubblica, la società Avr per altri 3 anni per un importo di 15 milioni di euro gestirà la manutenzione delle strade cagliaritane.

Guardate il VIDEO