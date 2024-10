Non solo Ollolai sconvolta dal dramma ma anche Masullas, ieri, è stata scossa dalla triste notizia della morte di Pietrina Melis, 44enne coinvolta in un tragico incidente lungo la statale 442 all'altezza di Uras.

La donna, che lavorava come commessa in un supermarket di Oristano, era a bordo della sua Renault Clio quando, per cause ancora da chiarire, si è schiantata contro una Peugeot 207 che procedeva in direzione opposta.

Gli uomini del 118 e i Vigili del fuoco sono intervenuto sul posto per estrarla dalle lamiere e soccorrerla. Trasportata in ospedale in condizioni disperate, la donna è stata sottoposta ad un'operazione che non le ha salvato la vita.

A bordo della Peugeot viaggiavano un uomo e una donna che, feriti in maniera meno grave, sono stati trasportati ugualmente all'Ospedale di Oristano.