La Regione stanzierà 6 milioni di euro per la realizzazione della strada Cossatzu-Tascusì. Lo ha annunciato l'assessore dei Lavori pubblici, Pierluigi Saiu, nel corso della seduta della quarta Commissione del Consiglio regionale.

"A dicembre - spiega Saiu -, in seguito a un incontro con il Commissario straordinario della Provincia di Nuoro che ha quantificato in sei milioni di euro le risorse necessarie per completare l'opera, abbiamo iniziato a lavorare per trovare le risorse necessarie. I fondi sono stati individuati attraverso una rimodulazione che ha consentito di trovare le coperture".

"È un'opera che ha avuto una storia travagliata e le lavorazioni eseguite finora - prosegue l'assessore - presentano comunque un degrado tale da rendere necessario ripartire da capo. La Provincia ha risolto il contratto con l'azienda appaltatrice, approvato il progetto di messa in sicurezza del cantiere e ha dato disponibilità a individuare il soggetto attuatore. Ora, con le risorse a disposizione, sarà fondamentale procedere nei tempi più rapidi a tutti i passaggi necessari con l'obiettivo di arrivare al più presto al riappalto dell'opera. Considerata la difficoltà e le vicende che hanno riguardato l'intervento occorre osservare la massima prudenza. Una volta approvata la delibera in giunta, incontrerò i sindaci e le comunità del territorio per definire insieme i prossimi passaggi".