Sono bastati 10 minuti di pioggia insistente per trasformare Alghero in un fiume in piena.

La zona interessata dal fenomeno è via Spano, incrocio con via Degli Orti, dove più volte si sono creati allagamenti e quindi forti disagi alla circolazione e ai pedoni.

Alla base ci sarebbe un guasto alla condotta idrica a cui il personale addetto sta provvedendo ad aggiustare.

Una zona presa di mira quella di via Spano: ogni qualvolta, infatti, si presentano fenomeni atmosferici, la strada si trasforma in un torrente in piena.

La strada è stata chiusa temporaneamente fino alla fine dei lavori, nel frattempo tanti i disservizi per i pedoni, che si vedono costretti a fare slalom tra il fango, e le vetture in transito, che sono costrette ad aggirare la zona passando da via Planargia.