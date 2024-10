Saranno attive da domani, mercoledì 10 maggio, le limitazioni nel tratto iniziale della strada a quattro corsie in gestione Cacip, tra i territori di Capoterra e Sarroch, nella Città metropolitana di Cagliari, per consentire la prosecuzione dei lavori di realizzazione del lotto 1 della nuova Statale 195 "Sulcitana".

L'avviso è stato comunicato dall'Anas in una nota.

Nello specifico, è prevista la chiusura temporanea della rampa di collegamento in direzione Pula (in località Su Loi) fra il tratto a quattro corsie in gestione Cacip e il vecchio tracciato della statale 195.

La rampa in direzione Cagliari verrà allestita in contemporanea a doppio senso di marcia, garantendo quindi la percorribilità in entrambe le direzioni.

Le modifiche al traffico resteranno attive fino al mese di luglio e già oggi sono iniziate le attività di predisposizione della segnaletica.