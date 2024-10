L'Anas rende noto che per consentire il completamento dei lavori nell'area dello svincolo di Villassanta, dalle ore 22,00 di mercoledì 3 fino alle 6:00 di giovedì 4 settembre 2014, sulla strada statale 131 "Carlo Felice" dal km 39,500 al km 41,500, la circolazione subirà delle limitazioni, in provincia del Medio Campidano.

Gli interventi consistono nel posizionamento delle velette di calcestruzzo sul ponte di Villassanta e prevedono la chiusura della corsia di marcia in direzione Sassari dal km 40,900 al km 41,100 con conseguente deviazione del traffico sulla corsia di sorpasso.

Inoltre il traffico sarà interrotto in entrambe le direzioni ad intervalli di 10 minuti per consentire il posizionamento delle singole velette. In tutto il tratto interessato dai lavori, dal km 39,500 al km 41,500 è prevista la limitazione della velocità a 30 km/h.

Alla chiusura temporanea al traffico provvederà il personale dell'impresa esecutrice dei lavori.

L'Anas raccomanda agli automobilisti prudenza nella guida e ricorda che l`evoluzione della situazione del traffico in tempo reale è consultabile sul sito web http://www.stradeanas.it/traffico oppure su tutti gli smartphone e i tablet, grazie all`applicazione `VAI Anas Plus`, disponibile gratuitamente in "App store" e in "Play store". Gli utenti hanno poi a disposizione la web tv www.stradeanas.tv e il numero 841-148 'Pronto Anas' per informazioni sull'intera rete Anas.