"Dopo oltre trenta anni non possiamo che esprimere soddisfazione per l'approvazione del progetto definitivo". E' il consigliere regionale di FI Marco Tedde ad intervenire sulla approvazione da parte del C.dA. di Anas del progetto definitivo per la realizzazione del tratto a 4 corsie tra Olmedo e Alghero della SS 291 "della Nurra".

L'intervento complessivo prevede la prosecuzione del tracciato 4 corsie con la costruzione del 1° lotto compreso tra Olmedo e Alghero, della lunghezza di 4,4 km. e la realizzazione del 4° lotto di collegamento tra il bivio di Olmedo e l'Aeroporto di Alghero di 3,2 km.

"Era il 31 marzo -ricorda l'ex sindaco di Alghero- quando con l'interrogazione n. 1056/A alla luce degli ennesimi ritardi causati da alcune correzioni progettuali richieste, avevo interrogato il Presidente Pigliaru affinché informasse il Consiglio circa lo stato della procedura e degli interventi che l’Amministrazione Regionale intendeva porre in essere presso l’Anas per accelerare la realizzazione dell’ultimo tratto della Sassari-Alghero. Siamo al progetto definitivo. Ma c'è ancora da tenere la guardia alta, perché ora si procederà all'acquisizione del parere CIPE e alla successiva fase di progettazione esecutiva per poi arrivare alla pubblicazione del bando di gara per l'affidamento dei lavori. Tempi lunghi, che rischiano di diventare ancora più lunghi se la Regione non vigilerà adeguatamente. Da parte nostra -chiude Tedde- continueremo a vigilare in modo pressante affinché la burocrazia non prevalga sulle esigenze della Provincia di Sassari"