Quasi ogni giorno si assiste a reportage fotografici e video che mostrano strade invase dai rifiuti. Sembrano cadere nel vuoto gli appelli per la pulizia dell’ambiente, per rendere migliore il nostro ecosistema.

In una serie di fotografie pubblicate dal Sindaco di Silanus Gian Pietro Arca, mostrano la Strada “Sa Roda" invasa da buste di rifiuti e anche gomme di macchina. Da qui il rammarico del primo cittadino che ci ha dichiarato: “Nonostante, con grande sforzo, si stia facendo di tutto per mantenere pulito il nostro paese e le sue campagne, purtroppo, dobbiamo sempre fare i conti con chi, incomprensibilmente, inquina il luogo in cui vive”.

“L'abbandono dei rifiuti, in Sardegna – ha aggiunto –, è purtroppo un fenomeno diffuso, e le azioni delle amministrazioni comunali non sono sufficienti per contrastarlo a dovere. A tal proposito, a mio parere, occorrerebbe, in primis, un'azione politica che consenta, anche con l'attribuzione di risorse economiche, un controllo più marcato del territorio senza tralasciare di porre in essere una continua opera di sensibilizzazione a partire dalle scuole”.