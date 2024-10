«A distanza di oltre un anno dalla “diffida per il rifacimento del manto stradale della Sp 54 al fine di salvaguardare la pubblica incolumità” a firma del Sindaco di Nuraminis, con la presente voglio ricordarLe l’infelice situazione in cui versa la viabilità provinciale che attraversa il territorio di Nuraminis».

Inizia così una lettera inviata dalla Sindaca Mariassunta Pisano al Commissario Straordinario della Provincia del Sud Sardegna per lamentarsi del cattivo stato di conservazione della Strada Provinciale 54 che collega Nuraminis a Serramanna e che attraversa il suo Comune per 3 chilometri.

La prima cittadina lamenta anche il fatto che «Dopo le iniziali rassicurazioni in merito all’avvio dei lavori, da allora questo Ente non ha ricevuto alcuna risposta da parte della Provincia del Sud Sardegna. La Situazione non è più sostenibile – ha aggiunto – e costituisce un reale e concreto pericolo per le centinaia di autovetture che giornalmente percorrono questa importante arteria».

La Pisano denuncia anche come «Numerose sono le segnalazioni pervenute a questo Ente, da parte dei cittadini, inerenti il pessimo stato di manutenzione e la grave pericolosità della strada provinciale».

La Sindaca chiede anche lumi su «Che fine ha fatto il progetto di manutenzione che la Provincia del Sud Sardegna stava predisponendo, in attuazione della deliberazione regionale n. 12/22 del 7.3.2017?. Sono passati quasi due anni e nessun intervento ad oggi è stato avviato».

«Gli interventi che si richiedono consistono nel rifacimento totale del manto stradale, della segnaletica orizzontale e verticale, nella manutenzione dei delimitatori bordo strada e la sistemazione delle aiuole spartitraffico. Sono pertanto a chiederLe uno sforzo per dare priorità con un intervento straordinario a questa importante arteria. Confido – conclude la Pisano – che quanto sopra detto venga tenuto in attenta considerazione».