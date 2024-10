Dal comune di Alghero fanno sapere che tra qualche giorno partiranno i lavori di ripristino della viabilità in via Costa, ormai compromessa dalle radici dei pini che hanno trasformato la sede stradale in una trappola per automobilisti. Il tratto interessato dalla manutenzione straordinaria, oltre 100 metri, riguarda la zona adiacente al parcheggio pubblico prossimo all’ufficio di igiene mentale e l’ufficio postale.

Il tratto di strada risulta pressoché impercorribile a causa degli alberi di pino, in alcuni tratti le radici hanno infatti raggiunto il marciapiede opposto, che hanno provocato gravi danni al manto stradale provocandone il rialzamento e a tratti anche il distacco di considerevoli parti di asfalto. Le opere, approvate dalla Giunta su proposta dell’Assessore ai Lavori Pubblici Gianni Cherchi, prevedono interventi radicali, con il taglio degli alberi e lo sradicamento delle radici, al fine di eliminare la causa del dissesto e procedere al ripristino.

Durante le opere previste per il verde, le piante di pitosforo esistenti andranno temporaneamente spostate dalla loro posizione per poi essere ripiantumate. Una volta liberata l’area, la lavorazione successiva riguarderà la demolizione del marciapiede compromesso e il taglio del manto stradale danneggiato. Si procederà poi alla ricostruzione del marciapiede, con le relative discese per disabili a ridosso delle strisce pedonali e al ripristino dello strato bituminoso del manto carrabile. Le parti verdi resteranno tali da poter accogliere nuovamente le piante di pitosforo precedentemente asportate.