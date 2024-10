L'assessore ai Lavori Pubblici della Provincia di Nuoro, Franco Corosu, ha inviato questa mattina una lettera all'Assessore Regionale per evidenziare le problematiche legate alla S.P. 7 Desulo – Fonni e chiedere un finanziamento urgente che consenta di affrontare le spese indispensabili a garantire la fruibilità della strada che si snoda, per circa 32 chilometri, in uno dei territori più impervi della Provincia di Nuoro e dell’intera Regione.

"Una via di collegamento di grande rilevanza per l’intero territorio, nonché di vitale importanza per l’abitato di Desulo, per il quale costituisce l’unica via di accesso e di comunicazione. - ha scritto l'assessore Corosu nella lettera indirizzata alla Regione -. La particolare natura del terreno, costantemente interessato da frane e smottamenti con conseguente caduta di materiale lapideo sulla carreggiata e inondazioni di acqua e fango, la rendono, tuttavia, troppo spesso insicura e pericolosa per il transito dei veicoli e delle persone.

Tra i tanti e gravosi interventi dei quali la strada necessita, e che i tecnici del settore hanno complessivamente valutato richiedano circa 9 milioni di euro, mi corre l’obbligo di segnalare quello che al momento appare di prioritaria importanza.

Esiste, infatti, una situazione di immediato ed effettivo pericolo per gli utenti della strada dovuto ad un diffuso smottamento delle scarpate quasi per l’intero tracciato e ad un consistente movimento franoso verificatosi intorno al chilometro 13+500.

Quest’ultimo, già in atto e sotto osservazione sin dagli anni ottanta, è oramai prossimo al collasso che decreterebbe la chiusura al traffico della strada, con le conseguenti e pesanti ricadute sociali ed economiche per l’intera zona e per la collettività.

Per la realizzazione delle urgenti opere necessarie occorrono pertanto finanziamenti ingenti di cui la Provincia di Nuoro non dispone e dei quali non potrà disporre nell’immediato futuro. - sottolinea l'assessore Corosu - Le chiedo, pertanto, la disponibilità a voler valutare l’opportunità di un finanziamento di 2.500.000 euro, necessari ad affrontare le spese (dalle indagini e studi geologici alla progettazione e realizzazione delle opere di sostegno e consolidamento) indispensabili a garantire la fruibilità della strada.

Si ritiene altresì necessario un sopralluogo congiunto da parte dei tecnici della Provincia e dei tecnici del Genio civile della Regione Sardegna al fine di una valutazione complessiva degli elementi di criticità".