Rischia il crollo la strada rurale di Iscia Ulumu, nel territorio di Ozieri, danneggiata dalle abbondanti piogge di alcuni giorni fa. Essendo l'unica via di accesso alle abitazioni e alle azienda agricole, la situazione sta creando numerosi disagi a cittadini e lavoratori.

La strada, che costeggia il rio Buttule, aveva subito già lo scorso novembre alcuni danni dovuti al maltempo. Dopo le ulteriori piogge della scorsa settimana, il percorso ha ceduto per alcune decine di metri lasciando letteralmente isolata un'azienda agricola e generando allarme nei proprietari di altri terreni attigui.

I carabinieri e i vigili del fuoco hanno effettuato un sopralluogo alla presenza dei vigili urbani e di un tecnico del Comune, trattandosi di strada comunale. In seguito il traffico è stato interdetto per un tratto lungo 40 metri. I residenti invitano il Comune a intervenire quanto prima per mettere in sicurezza la zona.