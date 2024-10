Pubblicata la graduatoria delle aziende per l'aggiudicazione dei lavori della quattro corsie. Entro i primi 20 giorni di dicembre sarà approvata l'aggiudicazione definitiva all'impresa che completerà la strada Alghero-Sassari.

"Tempi rispettati per un’opera attesa ormai da decenni. Sono state inserite specifiche disposizioni per superare qualsiasi difficoltà burocratica e accelerare i lavori per questa arteria viaria di fondamentale importanza per tutto il nord ovest della Sardegna, sia dal punto di vista sociale e economico, sia per ragioni di sicurezza stradale. Finalmente si passa dalle parole ai fatti!", dichiara Michele Pais, presidente del Consiglio regionale della Sardegna e coordinatore regionale della Lega.

La gara, il cui importo complessivo delle opere è pari a 238 milioni di euro, è stata oggetto di rilevanti adeguamenti dei costi predisposti dal Presidente Solinas e a cui è stata assicurata piena copertura finanziaria dal Ministero delle Infrastrutture guidato dal Ministro e Vicepremier Matteo Salvini, che ha messo un particolare focus sulle incompiute sarde.