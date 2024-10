In questi giorni vi abbiamo raccontato diverse storie di solidarietà di tante persone che hanno deciso di stare vicino alla popolazione sarda colpita dall’alluvione in quel terribile 18 novembre.

Abbiamo, dunque, voluto dare voce ad alcuni gesti di solidarietà anche per cementificare ancora di più il rapporto umanitario tra le persone.

Questa volta, a scrivere alla Redazione di Sardegna Live è Alessandra Perego da Carate Brianza, comune della provincia di Monza e Brianza, da dove è partita per raggiungere il comune di Uras:

“Ciao, siamo partiti alle 21:30 da Livorno. Direzione Olbia. Mezz’ora di ritardo ma tutto bene. In viaggio c’è mio fratello Daniele e il suo amico Giorgio.

Direzione Uras con: 10 reti +materassi, due lavatrici 4 caloriferi elettrici, 10 distributori d’ acqua, una cucina a gas, 6 scatoloni di stivaletti in gomma per bambini, e più di 50 scatoloni di lenzuola, coperte, cibo, detersivi e detergenti personali. Dalla Brianza verso quella che per noi è casa. Siamo cresciuti a Terralba dai nonni e dagli zii d’estate... un viaggio diverso insomma .. proviamo a fare noi qualcosa per loro dopo aver ricevuto tanto”.