Al Museo della Tonnara di Stintino proseguono le conferenze scientifiche e archeologiche curate dal Centro Studi sulla Civiltà del mare.

Giovedì 2 agosto Livio Perra (Docente di Diritto del Lavoro e di Istituzioni di Diritto Penale e Legislazione minorile dell’Università di Sassari), terrà una conferenza dal titolo “I diritti della natura”, in cui analizzerà il tema dei disastri ambientali visti dai legislatori.

Venerdì 3 Cristiano Bettini (ammiraglio della Marina Militare Italiana), ripercorrerà il viaggio del Corsaro II del 1986 lungo la costa orientale americana, per festeggiare il centenario della Statua della Libertà.

Sabato 4 sarà presentato il volume “From the Mediterranean to the Atlantic: people, goods and ideas between East and West”, curato da Michele Guirguis e Piero Bartoloni, che raccoglie gli atti del Congresso Internazionale di Studi Fenici e Punici tenutosi in Sardegna nell'ottobre del 2013.

Subito dopo, lo stesso Bartoloni (Docente di Archeologia fenicio-punica dell’Università di Sassari e Presidente onorario della Scuola Archeologica Italiana di Cartagine), terrà una conferenza dal titolo “Cartagine, in mezzo ai mari è il tuo dominio. La navigazione e i porti mediterranei in età punica”.

Domenica 5 avrà luogo la conferenza “Sante o prostitute. Le mogli degli imperatori romani: qualche storia esemplare”, condotta da Francesca Cenerini (Docente di Storia romana dell’Università di Bologna). I quattro appuntamenti avranno inizio alle 19.00.