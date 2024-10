Nelle scorse settimane, più precisamente il 4 marzo, la Giunta comunale di Pozzomaggiore guidata dal Sindaco Mariano Soro ha approvato l’adesione a “StoricaMente-Festival letterario del romanzo storico”, la manifestazione letteraria promossa dall’Associazione culturale intercomunale “Isperas”, che quest’anno celebrerà la sesta edizione.

Nella stessa seduta si è deciso di stanziare un contributo di 1.000 euro. Come si legge nella delibera “L’iniziativa ha avuto tra i suoi molteplici scopi quello di far incontrare gli abitanti della nostra zona con importanti autori già affermati ed emergenti, e far conoscere il territorio valorizzando nel contempo il romanzo storico in Sardegna”.

Inoltre “Essendo gli interventi itineranti nel territorio consentiranno un certo turismo culturale legato alle risorse archeologiche, artistiche, storiche ed ambientali del territorio”.