Carlo Adolfo Martigli, Stefania De Michele, Francesco Abate, Carlo Alberto Melis Costa, Marco Buticchi, Mariangela Sedda, Ritanna Armeni, Carla Maria Russo, Pierluigi Piludu, Andrea Sanna, Roberto Tiraboschi e Simon Scarrow.

Saranno questi gli scrittori che animeranno la quinta edizione di “StoricaMente-Festival Letterario del Romanzo Storico” che si terrà dal 6 al 21 ottobre 2018. Una parterre d’eccezione per questa manifestazione che, oltre alle confermate tappe di Cossoine, Pozzomaggiore, Semestene e Mara, vedrà l’ingresso dei Comuni di Villanova Monteleone e Romana.

Un’edizione alla quale già da tempo stanno lavorando i soci dell’Associazione Culturale Intercomunale Isperas di Pozzomaggiore in collaborazione con le Amministrazioni comunali dei paesi che ospiteranno questa rassegna dedicata a questo intrigante genere letterario.

Un lavoro che ha permesso, per la prima volta in assoluto, di varcare i confini isolani e nazionali grazie alla presenza di Scarrow, scrittore britannico ma nato in Nigeria, autore di romanzi come “Sotto l'aquila di Roma”, “Roma alla conquista del mondo” e “La spada di Roma”.