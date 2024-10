Uno degli eventi più attesi di questa quinta edizione di “StoricaMente-Festival Letterario del Romanzo Storico”, sarà la presenza dello scrittore Simon Scarrow che, nei locali De “Su Palatu ‘e sas Iscolas a Villanova Monteleone, presenterà, nella giornata di domenica 21 ottobre alle 18.00, il suo libro “L’Armata Invincibile”.

L’appuntamento con lo scrittore nato a Lagos (Nigeria) ma residente in Inghilterra, proietta il festival promosso dall’Associazione Culturale Intercomunale “Isperas” in un contesto internazionale di assoluto livello. Un ottimo segnale per il presidente Angelo Deriu e i componenti dell’Associazione che raccolgono i frutti di anni di lavoro e di impegno nella promozione della lettura e della valorizzazione turistica del territorio. Per la prima volta, infatti, un ospite straniero viene invitato a presentare una sua opera, così come la presenza del Comune di Villanova Monteleone guidato dal Sindaco Quirico Meloni rappresenta una novità.

Grazie a un dialogo diretto con Lucia Cossu (Docente di storia e filosofia), Scarrow racconterà del suo libro, ambientato nel 54 Dopo Cristo, periodo in cui Roma impone il suo dominio e in cui le sue legioni costituiscono l’arma vincente per la conquista dei vari territori. I protagonisti, il prefetto Catone e il centurione Macrone, vengono inviati in Spagna insieme alla guardia pretoriana, una terra definita “Indomabile”.

La serata sarà allietata dalla presenzadel gruppo di rievocazione storica "Ad Signa Milites" del forte romano di La Crucca e dell’insieme vocale “Nova Euphonia”, guidata dal maestro Vincenzo Cossu, che proporrà alcune colonne sonore di film epici.

Scarrow, esperto di storia romana, ha già scritto varie opere tra cui “Il Centurione”, “Sotto l’aquila di Roma e “Roma sangue e arena”. Nell’ambito della promozione turistica del paese, potranno essere visitati le Chiese di San Leonardo, Nostra Signora di Interrios, della Madonna del Rosario e i siti archeologici di Nuraghe Appiu, la necropoli ipogeica di Puttu Còdinu e la tomba dei giganti di Laccaneddu.