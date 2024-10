Una storia a lieto fine, come l'ha definita il sindaco di Villasor, Massimo Pinna, (nella foto del riquadro in alto), elogiando l’operato degli agenti della locale Compagnia Barracellare, sempre presenti sul territorio: “Grazie all'intervento della compagnia Barracellare di Villasor – scrive i primo cittadino orgoglioso, sui social - questo pomeriggio è stato salvato un vitellino, che era caduto in un canale; l'animale, allo stremo delle forze, è stato salvato dai barracelli, che hanno evitato che annegasse. Una volta messo in salvo, e messo in sicurezza – ha concluso il sindaco di Villasor – è stato restituito ai proprietari, in località Su Pranu”.