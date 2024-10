Stop agli arrivi di migranti dalla rotta Algeria-Sardegna. Alla Camera dei Deputati, per cercare di intervenire e bloccare questo continuo traffico clandestino, Ugo cappellacci e Pietro Pittalis impegnano il Governo per frenare questo fenomeno allarmante: “C’è l’arrivo ormai quotidiano di persone che non fuggono da nessuna guerra, ma al massimo dalle patrie galere" – hanno detto i due parlamentari sardi. E a Montecitorio il decreto è poi approvato con 382 voti a favore e 11 contrari, un ordine del giorno che ha incassato il parere favorevole dell'esecutivo.

Nel documento firmato da Cappellacci e Pittalis c’è anche un preciso intendimento e invito al Ministero degli Esteri a “stipulare un accordo con il governo di Algeri per arginare le partenze verso le coste sarde”. In discussione anche la cessione di 12 unità navali alla Libia per il contrasto del traffico di migranti.