Stop all’isolamento, anche sul Bruncuspina presto riprenderanno i collegamenti telefonici. Dopo la protesta degli imprenditori turistici in merito alla disattivazione di un’antenna Tim che consentiva la copertura telefonica nella montagna fonnese, è la stessa compagnia che chiarisce la situazione.

<<L’operazione di razionalizzazione impiantistica effettuata con il riposizionamento degli impianti dapprima collocati in località Monte Spada in un altro sito nello stesso Comune di Fonni, in località Canio, ha prodotto un complessivo miglioramento del servizio in termini di popolazione servita. La nuova copertura ha quindi consentito di includere aree prima non raggiunte dal segnale e allo stesso tempo, non essendo esattamente coincidente con la precedente, ha lasciato parzialmente scoperte alcune zone>>.

Per quanto riguarda la copertura telefonica sollecitata dagli albergatori, invece, la Tim spiega che al fine di poter garantire il servizio presto sarà installato un impianto mobile. La richiesta per ottenere le autorizzazioni necessarie è già stata inviata alle autorità competenti e quanto prima il problema sarà risolto.

<<A seguito di opportune verifiche i nostri tecnici - fanno sapere dalla compagnia telefonica - hanno individuato una soluzione nella posa di un impianto mobile presso una struttura di privati, tramite la quale si arriverà a una significativa riduzione della criticità segnalata>>.