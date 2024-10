Un giro di vite per contrastare la diffusione del fumo passivo e tutelare la salute di bambini e giovani.

Il sindaco Sean Wheeler ha firmato un'ordinanza che vieta di fumare nelle aree attrezzate con giochi all'interno dei parchi urbani, nei giardini, nelle aree pubbliche e nei cortili di pertinenza delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado.

«Le leggi vigenti spingono verso l'attuazione di iniziative per scoraggiare il più possibile il fumo delle sigarette, ma al di là della normativa è il buon senso a legittimare provvedimenti che vanno a favore dell'educazione e della salute dei più piccoli», afferma il sindaco.

«Abbiamo riscontrato, anche grazie alle segnalazioni dei cittadini, che nelle aree giochi e nei cortili delle scuole c'è un'abitudine frequente da parte degli adulti a fumare in presenza dei bimbi. Non è certamente un buon esempio che viene dato ai giovani – prosegue il sindaco – ed è anche un fatto negativo per la loro salute».

«Vogliamo e dobbiamo abitare in una città più pulita, più vivibile, dove gli spazi pubblici siano a misura di tutti gli abitanti – prosegue Sean Wheeler – con maggiore attenzione verso le fasce protette. Gli adulti devono educare, ma questo non sempre succede. A quel punto occorre far leva sui provvedimenti legislativi. L'ordinanza sarà trasmessa a tutte le forze dell'ordine – conclude il sindaco – e per farla rispettare chiederemo il supporto anche delle associazioni che si occupano della vigilanza ambientale».

Permane, inoltre, il divieto di fumo in tutte le spiagge del territorio cittadino. Per i trasgressori sono previste sanzioni dai 25 ai 500 euro.