Il Tar Sardegna ha confermato lo stop della Regione all'avvio dei lavori per la costruzione del parco eolico "Alas", nel territorio fra Ittiri e Villanova Monteleone.

I giudici del tribunale amministrativo hanno respinto il ricorso della società Rwe Renewables Italia con la richiesta di sospensione e annullamento dell'atto con cui la Regione Sardegna, il 29 ottobre 2024, ha diffidato la società dall'avvio dei lavori di installazione di 9 torri eoliche, benché il progetto denominato "Alas" avesse già ottenuto l'autorizzazione unica del Ministero nel gennaio 2024. L'ordinanza non sospende la diffida della Regione e fissa al marzo 2025 la trattazione nel merito del ricorso.

Il progetto della Renewables Italia prevede l'installazione di 11 aerogeneratori di potenza nominale 6 MW ciascuno, tra le località di Crastu Ladu e Pubusattiles, 9 turbine nel territorio del comune di Ittiri, a sud ovest del centro abitato, e 2 nel territorio del comune di Villanova Monteleone. Secondo i giudici la legge regionale 3 luglio 2024, n. 5, agisce come "divieto di realizzare nuovi impianti di produzione e accumulo di energia elettrica da fonti rinnovabili", senza distinzione fra progetti già autorizzati e non ancora autorizzati.

La moratoria quindi, si legge nell'ordinanza, "intende semplicemente ribadire, ad abundantiam, l'indistinta operatività del divieto di concreta modificazione del territorio, senza che ciò, peraltro, interrompa lo svolgimento dei procedimenti in corso per il rilascio dei titoli autorizzativi, i quali, nel momento in cui la moratoria normativa verrà a cadere, potrebbero risultare utilizzabili ai fini della realizzazione concreta dell'intervento, sempre che, ovviamente, sussistano tutte le condizioni a quel punto dettate dalla disciplina a regime".