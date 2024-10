Torna sulle spiagge italiane, per il sesto anno consecutivo, la campagna “MA IL MARE NON VALE UNA CICCA?”: lo scorso weekend lungo gli oltre 8 mila km di coste italiane oltre mille volontari sono stati impegnati nella distribuzione di 120 mila posacenere tascabili, lavabili e quindi riutilizzabili (20 mila in più rispetto allo scorso anno).

L’iniziativa permetterà di risparmiare al mare una fila di mozziconi lunga come un ponte tra Roma e Cagliari, che coprirebbe una distanza di circa 500 km.

Anche il Parco regionale di Porto Conte e l’Area Marina protetta di Capo Caccia in particolare hanno aderito all’iniziativa che a livello locale si svolgerà sabato prossimo sulla spiaggia più grande presente all’interno dei due Parchi ossia quella di Mugoni dove gli educatori ambientali saranno presenti sabato mattina alle 10.

Verranno distribuiti i portaceneri messi a disposizione da MareVivo e anche delle brochure messe a disposizione dalla Conservatoria delle Coste contenenti alcune buone pratiche sull’utilizzo della spiaggia insieme a una comoda cartina della Sardegna, oltre il materiale informativo dell’Amp e del Parco. Analoga consegna verrà svolta anche lungo la spiaggia cittadina nei pressi del Lido San Giovanni alle ore 12 e la sera a Fertilia-Laguna del Calich alle ore 18.

Il tutto si svolgerà nell’ambito di una collaborazione attiva con gli operatori balneari e con il Comune di Alghero. Come ogni anno, la campagna è promossa dall’associazione Marevivo in collaborazione con JTI (Japan Tobacco International), con il supporto del Sindacato Italiano Balneari, il patrocinio del Ministero dell’Ambiente e il sostegno del Corpo delle Capitanerie di Porto.

Testimonial dell’edizione 2014 Massimiliano "Max" Giusti, attore, comico, conduttore televisivo, doppiatore e imitatore, che ha deciso di sostenere la campagna, condividendo l’impegno di Marevivo a difesa del mare italiano. Parco di Porto Conte e Area Marina protetta di Capo Caccia con i loro oltre 60km di costa non potevano mancare all’appuntamento e sabato come detto saranno presenti nella spiaggia di Mugoni, al Lido San Giovanni e a Fertlia – Laguna del Calich.

Chiunque volesse il portacenere ecologico potrà comunque ritirarlo presso la sede del Parco di Porto Conte e dell’Area Marina Protetta di Capo Caccia a Tramariglio fino ad esaurimento delle scorte.

Sempre sul fronte degli eventi estivi da segnalare l’attività di sensibilizzazione e informazione che si svolgerà a Fertilia con la presenza di uno stand e con una iniziativa di fruizione dell’ambiente umido del Calich denominata “Una laguna per tutti” che si svolgerà sempre nel pomeriggio di sabato. Si tratta di una breve escursione/passeggiata con attività di osservazione presso lo stagno del Calich a pochi passi dalla borgata, alla quale parteciperanno anche i pescatori professionisti della laguna ed i rappresentanti della Lipu. L’attività è gratuita ed è prevista per le ore 19 con partenza dalla piazza centrale della borgata. Lo stand informativo invece sarà allestito sempre nella piazza della borgata e sarà attivo dalle ore 18 alle 21.