Marciapiedi, illuminazione parcheggi, raccolta rifiuti quindi interventi di ripristino nelle strade di penetrazione agraria e lavori di pulizia e manutenzione nella spiaggia della Pelosa.

È il programma che vede i due assessorati Manutenzioni e Ecologia, Viabilità e Demanio turistico impegnati in un'azione di riassetto di alcune aree del territorio comunale.

A essere già partite sono le numerose attività che stanno impegnando l' assessorato alle Manutenzioni e Ecologia . L'assessore Angelo Moschella con l'ufficio tecnico comunale ha predisposto un piano di intervento per la manutenzione di marciapiedi e aiuole del paese e di Pozzo San Nicola. A breve, invece, partiranno i lavori per l'illuminazione della scalinata e dei parcheggi situati difronte alle scuole.

Intanto il progetto “Stintino… ti vogliamo pulita” con il servizio di “porta a porta” ha raggiunto l’obiettivo della copertura totale in tutto il territorio comunale. I dati della raccolta rifiuti del comune di Stintino del 2015 hanno raggiunto la percentuale annua del 51,16 per cento, con picchi durante i mesi nella stagione estiva dal 59,37 a 62,81 per cento.

« I risultati ottenuti sono soddisfacenti – afferma l'assessore Angelo Moschella – e lasciano ben sperare che, con le giuste migliorie, si possa raggiungere e superare il valore dell'85 per cento » . Gli uffici stanno predisponendo la nuova gara per la raccolta rifiuti, con nuovo capitolato che prevede le migliorie necessarie al superamento delle criticità riscontrate in questi ultimi anni. « Vogliamo dotare il territorio di un servizio raccolta differenziata efficace ed efficiente. L’impegno dell’amministrazione – conclude Angelo Moschella – è massimo per portare Stintino fra i paesi virtuosi per sensibilità ambientale e grande senso civico ».