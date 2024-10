Inizieranno domani 6 settembre i festeggiamenti in onore della Beata Vergine della Difesa, patrona di Stintino, organizzati preparato dal priore Gavino Assaretti in collaborazione con la Confraternita, la parrocchia e il Comune.

Il via agli eventi sarà dato dal concerto del “Corpo bandistico Luigi Canepa” di Sassari che alle 21.00, terrà un concerto nella piazza Cala d'Oliva.

Venerdì 7 alle 16.00 spazio dedicato ai bambini giochi per i bambini, ma anche agli adulti in largo Cala d'Oliva con la corsa con i sacchi e i gonfiabili. Alle 18.30 saranno recitati i vespri solenni mentre alle 19.00 sarà celebrata la messa in suffragio di tutti i defunti della Confraternita. Alle 22.00, in piazza dei 45, si potrà assistere allo spettacolo “School of rock” con Giuseppe Masia.

Sabato 8, dopo le messe della mattina (8,30 e 10.00), alle 11.30, nella rada del porto si svolgerà il consueto palio remiero, una vera e propria tradizione per gli stintinesi. Al pomeriggio si svolgerà l'atteso appuntamento con la processione che coinvolgerà l'intero paese. Alle 16,30 l'amministrazione comunale incontrerà le autorità e i cittadini al monumento dei caduti in guerra, in piazza Municipio, per la deposizione di una corona di fiori.

Alle 17.00 avrà luogo la funzione liturgica presieduta dal parroco di San Pantaleo in Sorso, Luca Collu e concelebrata dal parroco di Stintino Andrea Piras. Al termine partirà la processione che attraverserà le vie del paese. A seconda delle condizioni meteo, i fedeli si imbarcheranno per la processione a mare.

Alle 19,30 i fedeli si ritroveranno alla casa della Confraternita per un rinfresco offerto dal priore uscente Gavino Assaretti. Alle 21,30 si potrà assistere allo spettacolo dei fuochi d'artificio che partiranno dalla diga foranea del Porto Mannu. Alle 22.00, in in piazza dei 45, si terrà il concerto di Dodi Battaglia.

Domenica 9 dalle 10.00, altro spazio dedicato ai bambini con l'albero della cuccagna a mare, in programma al Porto Minori, secondo molo, Alle 22.00, piazza dei 45 ospiterà una gara musicale per ragazzi dedicata alla memoria di Gian Piero Doppiu, giovane stintinese scomparso lo scorso anno. In palio la sua chitarra elettrica, che sarà donata dalla famiglia. I festeggiamenti andranno avanti sino al 16 settembre.