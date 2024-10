Sarà il coro gospel The Anthony Morgan Inspirational Choir of Harlem il protagonista del concerto di Natale, voluto dall’Amministrazione comunale e in programma sabato 21 dicembre dalle 20.00, nella chiesa parrocchiale dell'Immacolata Concezione a Stintino.

A dirigere lo spettacolo del coro, già protagonista maestro Anthony Morgan. Il coro si è esibito già protagonisti in vari teatri italiani (Auditorium di Roma, Teatro Smeraldo, lub Blue Note Milano, teatro Accademia di Conegliano Veneto) e in televisione su Rai 2, nella trasmissione Scalo 76.