Due giornate di sagre per accontentare tutti i gusti, dagli amanti dell’arrosto di terra agli estimatori delle grigliate di mare. Saranno un sabato (2 agosto) e una domenica (3 agosto) ricchi di sapori a Stintino, con la sagra del maiale arrosto alla griglia e quella del calamaro arrosto. Il tutto nel contesto di “Aspettando la Notte Bianca”, quest’ultimo evento in programma per sabato 9 agosto è già un successo annunciato viste le precedenti edizioni.

Le sagre hanno ricevuto il patrocinio del Comune, assessorato al Turismo. «Si tratta di un’occasione per soddisfare tutti i palati – afferma l’assessore Angelo Schiaffino – e, per la prima volta, abbiamo scelto di accostare due sapori tra loro differenti in un’unica grande manifestazione di due giorni. Mare e terra, da sempre le due essenze del nostro territorio, si esprimono così con le loro eccellenze e genuinità». Così questo sabato, a partire dalle 20, la piazza dei 45 accoglierà quanti vorranno assaggiare una porzione di maiale arrosto, accompagnato da un buon bicchiere di vino rosso e uno di acqua. Chi vorrà assaporare il maiale potrà anche assistere alle varie fasi della cottura che avverrà sul momento, alla brace. La piazza dedicata ai fondatori del paese ospiterà, inoltre, numerosi stand di prodotti artigianali tipici della tradizione isolana. Sul palco, ad animare la serata invece, saliranno Gianmario Virdis e il gruppo Unidosper lo spettacolo “Sonos e danza”. La grigliata è organizzata dallo staff del “Mai a Letto” guidato da Nanni Tolu che sta già preparando una seconda edizione, sempre in piazza dei 45, per il 16 agosto: sarà ancora maiale arrosto ma questa volta cucinato allo spiedo. La serata musicale è organizzata dall’Associazione Limes. Alle 21, inoltre, in piazza dei 45 andrà in scena il duo torinese Ciotta&Charms in Funky Pudding, con la regia di Philip Radice. Lo spettacolo teatrale è il momento conclusivo del progetto gARTbage, il contest di pittura su cassonetto promosso da Derichebourg – San Germano e Comune di Stintino che, nelle scorse settimane, ha coinvolto 14 artisti nella realizzazione di 36 cassonetti d'artista. L’evento sarà accompagnato dalla premiazione del vincitore di gARTbage, che verrà decretato nei prossimi giorni da una giuria composta da rappresentanti del Comune di Stintino, di Derichebourg e dello staff organizzativo. Domenica, invece, si potrà degustare l’arrosto di calamaro. La succulenta pietanza, preparata dalle esperti mani dei cuochi del ristorante La Terrazza, sarà distribuita dall’Associazione Limes, sempre in piazza dei 45 a partire dalle ore 20,30. Sul piazzale, oltre agli stand di prodotti artigianali, anche chioschi con bibite e birra. La serata sarà animata dal gruppo musicale Angedras.