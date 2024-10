L’8 agosto del 1988 è una data storica per Stintino: il borgo dei pescatori diventava Comune autonomo, smetteva la veste di circoscrizione comunale del Comune di Sassari per indossare gli abiti di amministrazione comunale che, nel tempo, è diventata un punto di riferimento per il Nord Ovest Sardegna.

Una ricorrenza che sarà celebrata domani 15 dicembre alle 17.00, presso la sala consiliare.Un evento che sarà aperto dai saluti del primo cittadino Antonio Diana e della presidente del Consiglio comunale Marilena Gadau

Subito dopo Veronica Benenati leggerà un ricordo su Gavino Benenati, primo sindaco di Stintino dal 1989 al 1991. Quindi sarà la volta di Giovanni Greco (Sindaco dal 1991 al 1998), di Lorenzo Diana( dal 1998 al 2007). Chiuderà la serie degli interventi l’attuale primo cittadino che riveste la carica da tre mandati, iniziati a giugno del 2007.

Protagonisti dell'autonomia furono anche i componenti di quel comitato che, grazie alle lotte politiche, portarono a quell'importante risultato. Testimonizna che sarà portata da Gavino Pippia e Fortunato Benenati. La celebrazione sarà chiusa dall’inaugurazione della statua dedicata al trentennale.