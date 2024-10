Oggi il primo ciak del trailer sarà girato nella spiaggetta “lu forrazzu”, difronte alla torre della Pelosa. Davanti alla cinepresa due degli attori principali che, in greco antico, reciteranno le prime 23 righe dell'Odissea. Sulla sabbia stintinese ci saranno l'attore britannico Giles Terera nei panni di Omero e l'attrice cagliaritana Michela Sale Musio nelle vesti di Atena.

Le riprese di oggi inizieranno alle 14 per concludersi alle 17. Il giorno successivo la troupe e gli attori scenderanno nuovamente in spiaggia, questa volta però sulla sabbia della Pelosa. Mercoledì le riprese inizieranno alle 9 per concludersi alle ore 12,45.

Assieme al regista, in questa due giorni stintinese, saranno presenti il produttore Simon M. Woods e il produttore associato e presidente di Cineclub Sassari Carlo Dessì.