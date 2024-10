È stato accolto con gioia ed entusiasmo a Stintino, Don Daniele Contieri. Prima sul sagrato, poi all'interno della chiesa parrocchiale dell'Immacolata Concezione, i cittadini, le autorità, con il sindaco Antonio Diana, hanno accolto il nuovo parroco, nominato dall'arcivescovo Gian Franco Saba per guidare la comunità stintinese.

“Sarà vostro fratello e compagno di viaggio – ha dichiarato il vicario generale monsignor Antonio Tamponi durante l'omelia – nella continuità di chi lo ha preceduto. Sia allora la Vergine a segnare il cammino del suo mandato in mezzo a voi”.

“Don Daniele le saremo vicini – ha aggiunto il Sindaco Antonio Diana al termine della celebrazione eucaristica – Stintino è una comunità attiva, con 1200 abitanti che mantengono vive le tradizioni religiose del paese. Basti pensare alla devozioni con la quale vengono portate le bandiere che ricordano i santi ai quali i nostri avi erano devoti. A partire dalla Beata Vergine della Difesa quindi San Silverio, San Nicola, Sant'Isidoro, Corpus Domini e San Pietro”.

“Caro don Daniele – ha concluso il primo cittadino – un amico va via, don Andrea, e uno nuovo, con lei, arriva”.

A dare il benvenuto anche il presidente della Confraternita Giuseppe Benenati. “Siamo desiderosi di iniziare con lei questo viaggio”, queste le sue parole.

“Sento forte la responsabilità – queste le prime parole di Don Contieri – sia per la mia giovane età sia per la mia giovane età di sacerdozio. Voglio essere amico di questo bellissimo paese e sono pronto a collaborare per rendere questa comunità sempre viva. Sono qui per essere stintinese come voi”.