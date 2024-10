Tutto esaurito per la prima tappa del tour di Sting e Shaggy in Italia, che si è tenuta ieri sera alla Forte Arena, il ‘teatro sotto le stelle’ del Forte Village a Santa Margherita di Pula.

Per l’inossidabile ’English Man” si è trattato della terza volta in Sardegna. Il suo classy style e l’eclettismo di uno scatenato Shaggy hanno dato vita ad un concerto-evento che lascerà il segno. Il pubblico non ha potuto resistere e si è scatenato al ritmo dei richiami caraibici che contraddistinguono l'album, considerato il progetto musicale più interessate del 2018.

Un disco che rispecchia appieno l’amore dei due artisti per la Jamaica, la sua musica, lo spirito dei suoi abitanti e la vitalità della cultura dell’isola.

Il concerto si è aperto proprio con la versione di Englishman in chiave jamaicana ed è poi proseguito alternando pezzi dell’album 44/876 con alcuni storici evergreen tra cui Magic, Wlaking on the Moon, Hey Sexy Lady e It wasn’t me…