Ha avuto inizio inizio nella giornata di ieri, con il primo saggio coreografico “Ability Dance”, curato dalla scuola civica di musica Meilogu, “Natale in armonia”, una serie di eventi natalizi promossi dalla Pro loco di Bonnanaro con il contributo del Comune.

Le iniziative proseguiranno venerdì 15 dicembre alle 18.00, presso il Centro sociale, si terrà una serata di animazione per bambini con la compagnia teatrale "Baby Fun". Sabato 16 alle 18.00, nei locali del Comune vecchio, avrà luogo la presentazione del libro curato da Giovanni Gelsomino “Riva e l’isola nel pallone”. In programma anche degli intermezzi musicale della scuola civica di musica. Il giorno successivo, il 17, sempre nei locali del Comune vecchio, Nello Rubattu presenterà la sua ultima fatica letteraria intitolata “Il cavaliere Marras”.

Domenica 24 alle 18.00 Babbo Natale consegnerà i doni nelle case dei bambini mentre grande attesa per il 26 per l’ormai tradizionale Presepio Vivente per le vie del paese (inizio 18.30). Il 28 alle 18.30, la Chiesa parrocchiale di San Giorgio Martire ospiterà il concerto di Natale “Magiche Note” a cura dell’Associazione Interartes.

Domenica 31 alle 19.30, dopo la funzione del Te Deum, verrà offerto un rinfresco di ringraziamento di fine anno. Sabato 6 gennaio alle 17.00, nei locali del Centro sociale, è in programma una serata di animazione con la compagnia teatrale “Baby Fun” e la consegna delle calze da parte della Befana. La chiusura il 7 alle 17.00, con la presentazione del libro postumo di Giovanni Soggiu “Poesias Seberadas in Sardo Logudoresu” (Centro sociale).