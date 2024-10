I sindaci della Barbagia fanno la voce grossa davanti all grave situazione di disagio causata dalla neve nel centro Sardegna.

Stefania Piras, sindaco di Oniferi, ha espresso con un post su Facebook una dura presa di posizione. "Questi eventi meteorologici straordinari servono per ricordarci che chi comanda non siamo noi. Non è la Regione, la Provincia o il Sindaco di turno. Comanda sempre la natura".

"E non è la natura a doversi adattare a noi e alle nostre politiche e manovre scellerate. Non possiamo pensare di misurare cose diverse con lo stesso metro. Non abbiamo bisogno di uguaglianza ma di equità. Questo è il compito della Politica. Mettere i cittadini nelle medesime condizioni di vita".

Prosegue: "Non si può parlare di costi standard, di classi standard, di utenza standard. A Oniferi non abbiamo i bisogni standard di Cagliari. Forse gli stessi di Ollolai, Seulo, Belví. Paesi di montagna, di Barbagia. Abbiamo standard diversi. E questi standard li detta la natura, la montagna. Non vogliamo essere uguali ai cittadini di Cagliari. Vogliamo che i nostri bisogni siano trattati con equità. E quello che è accaduto e sta accadendo in questi giorni è la dimostrazione che la politica sta sbagliando su tutta la linea".

Conclude Stefania Piras: "Servirebbe fare una seria analisi di coscienza. Le analisi finanziarie lasciamole agli economisti".