Il team esplorativo Sardegna Sotterranea esprime solidarietà al primo cittadino e alla città di Cagliari, per il danneggiamento, vile e insensato, delle statue delle stagioni nello storico Terrapieno di San Vincenzo.

"Queste opere – sostiene il fondatore di Sardegna Sotterranea, Marcello Polastri - hanno resistito ai bombardamenti della guerra, sono vincolate in base al codice Urbani ma sono state decapitate come se niente fosse. Si auspica - aggiunge lo scrittore-speleologo - che presto questi beni identitari della città possano ricevere il giusto restauro anche se, un vaso rotto, non potrà diventar, purtroppo, come un vaso nuovo". Sardegna Sotterranea, web community assai attiva nel web, ma anche con iniziative culturali, offrirà una lauta mancia a chi, magari avendo notato "strani movimenti" nella zona del Giardino Pubblico, contribuirà a individuare i responsabili di questo "incredibile gesto contrario al senso civico e che lede il patrimonio artistico e culturale di Cagliari".