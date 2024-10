L'Arcivescovo di Oristano, Mons. Ignazio Sanna, ha commentato il grave atto sacrilego avvenuto alla periferia della città, nel quartiere di Torangius, dove una statua della Madonna è stata distrutta dai vandali.

“Non conosco le ragioni di questo atto vandalico - ha commentato - Le statue dei Santi e della Madonna non fanno male a nessuno, sono simboli di pace. Suscitano sentimenti di devozione, di preghiera. Perché impedire questi sentimenti? Perché tanta inciviltà e disprezzo dei sentimenti della gente, prima, e del decoro della città, poi?".

E ancora: "La comunità cristiana, comunque, pur reagendo con sdegno, non si lascia condizionare da tanta gratuita inciviltà. Chiede perdono al Signore per chi non sa chiedere perdono e invita tutti al rispetto reciproco delle proprie convinzioni religiose; continua ad esporre, difendere, venerare i simboli della propria fede e devozione".