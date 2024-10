Il direttore generale del ministero dell'Economia, Fabrizio Barca, ha cominciato una missione di due giorni in Sardegna per individuare il territorio pilota da includere nella "Stategia nazionale per le aree interne".

L'ex ministro della Coesione territoriale guida una delegazione che fra Ales in provincia di Oristano e Teti in provincia di Nuoro, compira' un sopralluogo tecnico e partecipera' a una serie di incontri su sviluppo locale, mobilita', scuola e salute nelle due aree candidate, individuate nell'Unione dei comuni dell'Alta Marmilla e nella comunita' montana del Gennargentu Mandrolisai.

Nel territorio prescelto il programma d'investimenti sperimentale del governo sara' operativo dal prossimo gennaio. La delegazione ieri mattina ha incontrato a Cagliari gli assessori regionale alla Programmazione Raffaele Paci e alla Pubblica istruzione Claudia Firino, oltre ai direttori generali della presidenza, dei due assessorati e ai dirigenti del Centro regionale di programmazione.

La Regione ha presentato a Barca il progetto Iscol@ sull'edilizia scolastica. Con la Strategia nazionale, per la programmazione 2014-2020 dei fondi strutturali e di investimento comunitari, il governo punta a restituira' attrattivita' ai territori investendo in servizi sanitari, formativi e nella mobilita', oltre che in progetti di tutela del territorio e valorizzazione del patrimonio ambientale e cultura (anche in chiave turistica), nell'agroalimentare, nelle filiere nelle energie rinnovabili e e nel rilancio dell'artigianato sui mercati