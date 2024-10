Nel tardo pomeriggio di ieri, degli agenti di polizia in transito sulla Strada Statale 131, nei pressi del comune di Paulilatino, hanno notato due persone intente a tagliare la rete di protezione contro la caduta massi.

Alla vista delle pattuglie i due uomini si sono dati fuga per le campagne circostanti.

Dopo un inseguimento a piedi, i poliziotti sono riusciti a bloccare solo uno dei due, C.G., denunciato per il reato di tentato furto aggravato della recinzione.

La polizia ha allertato immediatamente l’Anas per la messa in sicurezza del posto, evitando gravi pericoli per gli automobilisti.