Proseguono i lavori di ammodernamento del terzo stralcio della statale 131 Carlo Felice, nella provincia del Medio Campidano.

Per consentire la prosecuzione delle opere - ha reso noto l'Anas - fino a martedì 15 ottobre vi saranno alcune limitazioni al traffico sulla strada nel territorio comunale di Serrenti, nella provincia del Medio Campidano.

In particolare rimarrà chiusa al traffico in direzione Cagliari il tratto compreso fra il km 33+500 e il km 38,000 con deviazione dei veicoli sulle strade complanari a senso unico denominate 'strada complanare 3' e 'strada complanare 2' per reimmettersi sulla statale al km 33,500.

Il provvedimento si è reso necessario per consentire la realizzazione della sovrastruttura stradale sulla carreggiata Cagliari-Sassari che verrà avviata nei prossimi giorni ed è propedeutico alla deviazione del flusso veicolare sulla carreggiata Sassari-Cagliari, sulla quale sono già state completate le lavorazioni di allargamento.

È previsto un incontro fra Anas e Amministrazione comunale per definire tempi e modalità della deviazione.