Da circa mezz'ora la statale 131 dcn (direzione centrale Nuoro) è bloccata in Gallura, in entrambe le direzioni di marcia, all'altezza del bivio di Loiri Porto San Paolo. I pastori hanno fermato il traffico per protestare contro il prezzo del latte e stanno sversando centinaia di litri di prodotto, munto questa mattina, dal cavalcavia che sovrasta l'arteria stradale che da Nuoro porta ad Olbia. Un altro presidio si registra all'altezza del chilometro 60 nel Comune di Orune, nel Nuorese. Il traffico, bloccato sempre sulla statale 131 dcn, viene deviato verso Nuoro e verso Lula.

Nel frattempo un altro gruppo di pastori si stanno muovendo sulla Cagliari-Sassari, 131 "Carlo Felice" tra il km 160 e il km. 170, nel territorio di Cossoine (Sassari): anche qui sono attesi nuovi blocchi stradali.