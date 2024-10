Oggi, domenica 14 agosto, a partire dalle ore 17 avrà inizio la seconda tappa dell'Holi Dance Festival Sardegna, la grande festa dei colori che è ormai l'evento dell'estate e che ha in programma quattro serate nell'isola.



La prima tappa del tour si è tenuta ieri a Dorgali, riscuotendo come da previsioni un enorme successo di pubblico e coinvolgendo centinaia di giovani in un entusiasmante serata di musica e divertimento.



Oggi, a La Maddalena, in piazza Principe Tommaso, si esibiranno sul palco Don Joe, Ema Stokholma, We Are Groovers (Simon Dejano, Madwill, Fraanklyn), Fedesse, Kevin S., Alexa.



We Are Groovers è il progetto che vede uniti i dj e i produttori Simon Dejano, Madwill e Fraanklyn, da diverso tempo protagonisti dei migliori festival, sia insieme sia singolarmente, così come le loro produzioni ed i loro remix coinvolgono il meglio della musica dance di tutto il mondo.



L'ingresso sarà libero. Vi aspettiamo a La Maddalena!