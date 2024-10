Stand espositivi, degustazioni di tonno e tanta musica saranno i principali ingredienti della ventesima Sagra del Tonno, organizzata dalla Pro loco di Stintino con il patrocinio dell’Amministrazione comunale (Assessorato al Turismo), che si terrà domani 21 luglio, in piazza dei 45.

La partenza ufficiale della manifestazione è prevista per le 19.00, con l’apertura degli stand da parte di alcune aziende isolane che esporranno i loro prodotti enogastronomici e artigianali.

Dalle 20 i volontari dell'associazione di promozione turistica di via Sassari, coordinati dal presidente Vincenzo Mura, inizieranno la distribuzione delle succulenti portate di tonno. Dalle 21, invece, è in programma uno spazio musicale con “Disco 70 Original Freesound” ad animare la serata.

Per l'Assessora Francesca Demontis, l’evento «diventa per il paese una vera e propria “risorsa culturale”, espressione di storia, cultura locale, ambiente, paesaggio, produzioni artigianali e sapori locali. La manifestazione,– prosegue la Demontis – cresciuta negli anni anche sotto la spinta del collega di giunta Angelo Schiaffino che mi ha preceduto in questo incarico, rappresenta un percorso di ricostruzione, archiviazione, e richiamo della memoria storica che con il museo della Tonnara, prima sul porto Mannu e da alcuni nella nuova location all'ex Alpi, rappresenta un aspetto identitario della nostra comunità».

Tra gli altri eventi in programma, alle 11.30 il saggio finale degli allievi di Stintino (Chiesa parrocchiale dell'Immacolata Concezione) mentre alle 21.00, invece, quello degli allievi di Stintino Jazz in largo Cala d'Oliva.