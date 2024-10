Collaborano per la migliore riuscita dell’evento, l’Arciconfraternita del Gonfalone, le Associazioni BalluTundu Karali e i Miliziani di Sant’Efisio, la Congregazione degli Artieri, la Società Sant’Anna, l’associazione ArcheoLabor.

L’iniziativa si svolgerà infatti in onore della festa di Sant’Anna a Stampace, quartiere verace di Cagliari nel quale un gruppo di ciceroni, tra guide turistiche e volontari, mercoledì prossimo condurranno i partecipanti sopra e sotto la città. In visita per le cripte e i santuari sotterranei.

Sarà presente per l'occasione anche Marcello Polastri, guida turistica e scrittore che replicherà la visita guidata svoltasi lo scorso anno, in occasione della scorsa edizione della festa. Andranno in scena curiosità sugli antichi riti sacri in onore di Sant’Anna, di Santa Restituta, e di San Guglielmo alle grotte.

L’APPUNTAMENTO è per le ore 20,30 nella scalinata della Chiesa collegiata in via Azuni. Si partirà poco prima delle ore 21,00 con un tour guidato (gratuito per tutti). Parteciperanno guide turistiche e volontari delle associazioni Amici di Sardegna, Archeo-Labor, Gruppo Cavità Cagliaritane.

IL TOUR si snoderà sotto e sopra le strade, con una discesa nelle cripte di Santa Restituta e all’interno della chiesa omonima illustrando storia, arte e leggende legate ai sotterranei ed alle grandi scoperte archeologiche. Per l’occasione, Monsignor Ottavio Utzeri parlerà de “sa fabbrica é Sant’Anna” e della Chiesa di Santa Restituta, riaperta al pubblico lo scorso anno, per la gioia dei fedeli, ma sconosciuta a tanti.

LA VISITA, come detto, è gratuita e accessibile a tutti. Considerata però l’affluenza, è gradita conferma scrivendo a sardegnasotterranea@gmail.com

IL CALENDARIO DELLA FESTA PATRONALE STAMPACINA DI SANT’ANNA (dal 17 al 26 luglio 2018)

Parrocchia collegiata di Sant’Anna, con la collaborazione dell’Arciconfraternita del Gonfalone, dell’Associazione BalluTundu Karalis, Associazione Religiosa Miliziani di Sant’Efisio, Congregazione degli Artieri, Società Sant’Anna.

PROGRAMMA DELLE LITURGIE E DELLE CELEBRAZIONI

Da martedì17 amercoledì 25 luglio 2018 la NOVENA DI INTERCESSIONE A SANT’ANNA, ogni giorno durante la Santa Messa delle ore 19 (domenica 22, alle ore 20).

Da lunedì23 amercoledì 25 luglio 2018

TRIDUO DI PREPARAZIONE ALLA FESTA

Lunedì 23 – Martedì 24 – Mercoledì 25 luglio 2018.

ALle ore 18.30, il Santo Rosario. Alle ore 19, la Santa Messa con meditazione.

GIOVEDÌ 26 LUGLIO 2018 via alla FESTA PATRONALE; ore 7.00, Concerto dell’Aurora (per le vie del quartiere), con la Banda San Giuseppe di Pirri;

ore 8.00, la Santa Messa del mattino (Chiesa Parrocchiale), presieduta da mons. Mario Ledda, cappellano di San Lorenzo.

ore 10, la Santa Messa del giorno (Chiesa Parrocchiale), presieduta da don Franco Matta, parroco dei SS. MM. Giorgio e Caterina.

ore 12, la Santa Messa “degli stampacini” (Chiesa Parrocchiale) presieduta da S.E. mons. Antioco Piseddu, vescovo emerito di Lanusei.

Supplica solenne a Sant’Anna dalle ore 17.00Santa Messa per la Società di Sant’Anna (Chiesa Santa Chiara) presieduta dal Parroco mons. Ottavio Utzeri.

ore 18, la Consegna delle Pergamene (Chiesa Parrocchiale) alle coppie che celebrano l’anniversario di matrimonio consegna della preghiera dei nonni;

ore 19, la Santa Messa solenne in onore di Sant’Anna (Chiesa Parrocchiale) presieduta dal parroco mons. Ottavio Utzeri.

ore 20, la Processione per le vie del quartiere con il simulacro di Sant’Anna(itinerario: via Azuni, Piazza Yenne, Corso Vittorio Emanuele, Arco di Palabanda, via Palabanda, Via Sant’Ignazio, Portico degli Alberti, Via Azuni).

LA “SETTIMANA STAMPACINA”.

Iniziative di animazione del quartiere in occasione della Festa Patronale.

Mercoledì 18 ore 21 (appuntamento nella Scalinata), “ Alla scoperta di Stampace sotterranea”, a cura del team Sardegna Sotterranea con la guida di Marcello Polastri.

Giovedì 19 dalle 17 alle 19 (appuntamento nella Scalinata), Giogus antigus per i bambini.

Alle ore 21:00 (appuntamento nella Scalinata), “Alla scoperta del quartiere di Stampace”a cura dell’Associazione ArcheoLabor .

Venerdì 20 dalle 17 alle 19 (appuntamento nella scalinata),Giogus antigus per i bambini.

Sabato 21, alle ore 21 (scalinata), il Concerto di launeddas di Nicola Agus.

Domenica 22 alle ore 21 (scalinata), Brani dal repertorio di Giorgio Gaber e altri autori con Mario Faticoni e Salvatore Spano (al piano e, al termine, “Su cumbidu” degustazione di pietanze tipiche stampacine.

Lunedì 23 dalle 17 alle 19 (appuntamento nella Scalinata) Giogus antigus per i bambini.

Alle ore 20 (Chiesa Santa Chiara) Stampace: forma e storia del quartiere con Marco Cadinu alle ore 21:15 (Chiesa Santa Chiara),

Che Musica: concerto lirico con i cori Cantores Mundi di Cagliari e Inkantos D’olia di Dolianova, Paolo Spissu (soprano) Marco Schirru (pianista) dirige il M° Boris Smocovich

Martedì 24 alle ore 20:30 (Chiesa Sant’Anna), Il barocco di Sant’Anna con Marcello Schirru.

Giovedì 26 alle ore 21 (scalinata), balli Sardi a cura dell’Associazione Ballu Tundu Karalis; al termine: Dolci e brindisi finale. Per una bellissima festa popolare.