La grande stampa internazionale sembra accogliere gli appelli di Ugo Cappellacci e degli amministratori sardi ad andare in vacanza nell’ isola "più amata dai tedeschi".

A scendere in campo solo qualche giorno fa, è stata la volta del popolare settimanale teutonico Bunte e che in un ampio speciale indica fra le mete ideali del turismo per il 2014 proprio la Sardegna.

In particolare la testata la annovera tra le migliori destinazioni per escursioni in barca consigliando la regione ai suoi oltre quattro milioni di lettori: “La Sardegna è la seconda isola più grande del Mediterraneo e, con le sue tante isolette sparse in mezzo al mare, offre un panorama di escursioni in barca davvero spettacolare.

E’ possibile infatti costeggiare i numerosi arcipelaghi e pendii rocciosi che si tuffano a picco nel mare. Ad esempio – prosegue Bunte - per vedere la ripida costa di Capo Caccia è obbligatorio godersi il paesaggio a bordo di un’imbarcazione. Anche la costa calcarea dell’Ogliastra o il Golfo di Orosei sono imperdibili in barca. Tantissimi sono gli itinerari per imbarcazioni offerti dal turismo sardo: molti di questi comprendono tappe dedicate allo “snorkeling” e per mangiare, visto che durano intere giornate. Naturalmente è anche possibile noleggiare gommoni o canoe per provare direttamente la spettacolarità di questi percorsi.

Un consiglio - conclude il periodico tedesco - se volete visitare l’idilliaca Isola dei Cavoli, con le sue spiagge uniche, si deve richiedere un permesso dall’amministrazione sarda del Parco Naturale.”

(http://www.bunte.de/ meldungen/sardinien-die- schoensten-bootsausfluege- 63378.html).

L’interesse di Bunte non stupisce se si considera che la nazionale di calcio tedesca da diversi anni sceglie la Sardegna per i propri ritiri di preparazione ai grandi appuntamenti internazionali (http://www.dfb.de/index.php? id=511739&tx_dfbnews_pi1% 5BshowUid%5D=33552) perché la pace e la tranquillità di questa terra sono ideali per trovare le giuste motivazioni e la concentrazione. Di particolare rilevanza anche il recente rapporto della Deutche Bank che annoverava la Costa Smeralda nella lista delle migliori località in cui investire, davanti a mostri sacri internazionali come Montecarlo, le Bardados, le Seychelles e le Maldive e seconda solo alla Costa Azzurra (http://www.handelsblatt.com/ finanzen/immobilien/ nachrichten/luxustourismus-wo- die-superreichen-in- ferienimmobilien-investieren/ 8913840.html?slp=false&p=20&a= false#image)

Insomma, una vera e propria presa di posizione in favore della Sardegna da parte della prima potenza europea per una regione che dopo aver raccolto la solidarietà di tutti i media e i social network in occasione della tragedia dell’alluvione, ora appare più che mai decisa a dimostrare di essere ancora una delle mete preferite dei turisti stranieri che vogliono visitare il Belpaese. E’un’ ulteriore conferma – ha dichiarato il pre