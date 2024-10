Un'indagine della direzione generale di statistica del Ministero della Giustizia, che ha preso in esame 14 sedi di tribunale considerati rappresentativi per dimensione e ubicazione territoriale per gli anni 2011-2012, rivela che in Sardegna ci sono 259 procedimenti per stalking, iscritti e definiti nei tribunali.

In Italia, in tutto, sono 11.436 e di questi 8.453 sono andati a sentenza.

Nel 92% dei casi il processo nasce da una denuncia della vittima. L'età media dello stalker è di 42 anni.