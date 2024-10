Ricci di mare, si replica la stagione 2017. Durante l'incontro tra l'assessore regionale dell'Agricoltura, Pierluigi Caria, e i subacquei professionisti, è stato stabilito che il prelievo dei ricci inizierà giovedì 15 novembre per concludersi il 15 aprile 2019 con la riduzione del pescato, delle giornate e delle ore dedicate alla raccolta e la lotta all'abusivismo già deliberata lo scorso anno. I 182 pescatori professionisti che operano dalle imbarcazioni potranno prelevare quattro ceste per un totale di 2mila esemplari, mentre il pescato scenderà a due ceste e mille esemplari per chi pesca immergendosi dalla riva. Si potrà pescare dalle 7 alle 13 esclusa la domenica.

Soddisfatto l'assessore Caria che domani porterà il nuovo decreto al Comitato pesca. "C'è stata una riduzione del pescato tra il 2017 e il 2018 con la valorizzazione del pescato stesso, ma non abbassiamo la guardia definendo, tutti insiem, regole condivise - dice all'ANSA - tre le direttrici sulle quali ci stiamo muovendo: studi sul ripopolamento della specie, divulgazione alla popolazione sui divieti di prelievo e verifiche per proseguire la lotta all'abusivismo". Su questo fronte l'assessore è intenzionato a sollecitare un incontro con i prefetti e le forze dell'ordine per mettere in campo interventi specifici.

"Secondo i dati presentati oggi la riduzione del prelievo è servita a fornire segnali di ripopolamento della risorsa, che comunque rimane in sofferenza - fa sapere Gesuino Banchero presidente dei pescatori subacquei professionisti della Provincia di Cagliari - Occorre però proseguire nella strenua lotta all'abusivismo che crea i maggiori danni alla specie".