È partita ufficialmente la campagna informativa relativamente alla stagione estiva 2019 promossa dall’Amministrazione comunale in collaborazione con il CTM. È infatti in distribuzione l’avviso dedicato a cittadini e turisti che scelgono di trascorrere le proprie vacanze nel territorio di Quartu Sant’Elena.

Il documento sarà distribuito e consegnato anche alle tantissime attività produttive quartesi, compresi gli stabilimenti balneari, ubicati sia al Poetto che sul lungo litorale costiero, ma anche gli hotel, B&b, case vacanza, bar, ristoranti, pizzerie, pub e ai negozi quartesi, in particolare quelli legati alle attività turistiche, al mare e alla balneazione.

Nell’avviso sono state evidenziate le tre stelle, a significare l’eccellente qualità dell’acqua di balneazione che bagna il territorio cittadino. Stesso discorso per la Bandiera Blu. Poetto e Mari Pintau hanno infatti confermato anche nel 2019 la loro bellezza e la loro qualità conquistando ancora una volta l’importantissimo riconoscimento della FEE, insieme al porto di Marina di Capitana, incluso nell’elenco degli approdi.

Sono presenti anche i numeri utili che interessano l’Ambiente, la balneazione e la sicurezza: dall’Assessorato all’Ambiente al Nucleo di Vigilanza Ambientale e alla Protezione Civile, dai Carabinieri alla Polizia di Stato e alla Guardia di Finanza, sino a Pronto Soccorso, Guardia Costiera e Vigili del Fuoco.

Le stesse informazioni saranno divulgate sui mezzi del trasporto pubblico locale del CTM, visibili sui monitor dei pullman in transito sul territorio cittadino, nel centro storico e ovviamente nelle strade che costeggiano il mare.

“Abbiamo ritenuto importante distribuire sul territorio quest’informativa, affinché tutti, cittadini e turisti che scelgono il nostro territorio, conoscano il valore delle nostre acque, così come la qualità dei servizi presenti sulla nostra costa, che hanno dato un importante contributo per ottenere la conferma delle Bandiere Blu e Verde anche per il 2019 – queste le parole del Sindaco Stefano Delunas -. Per fare il salto di qualità dal punto di vista turistico bisogna infatti trovare il giusto compromesso tra le esigenze degli imprenditori e il rispetto dell’ambiente. Ringrazio per la proficua collaborazione il CTM e in particolare Giancarlo De Campus: hanno condiviso con noi l’importanza dell’iniziativa e ci hanno quindi permesso di portarla a compimento”.