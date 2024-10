OFFERTE DI LAVORO IN SARDEGNA - AGGIORNATE AL 31 MAGGIO 2018

ADDETTO AL RICEVIMENTO

GOLFO ARANCI - CERCASI ADDETTO AL RICEVIMENTO PER LAVORO DURANTE LA STAGIONE ESTIVA.

VERRANNO PRIVILEGIATI QUEI PROFILI CHE INCLUDERANNO NELLE QUALITÀ, UNA BUONA CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE SCRITTA E PARLATA.

SANTA TERESA DI GALLURA - HOTEL 4 * A SANTA TERESA GALLURA RICERCA PER LA STAGIONE ESTIVA RECEPTIONIST CON CONOSCENZA DI LINGUA TEDESCA (INDISPENSABILE!) ED INGLESE.

SI OFFRE CONTRATTO DA 4 A 6 MESI; POSSIBILITÀ DI VITTO E ALLOGGIO.

VA BENE ANCHE MINIMA ESPERIENZA.

SANTA TERESA DI GALLURA - OLBIA -AZIENDA OPERANTE NEL SETTORE ALBERGHIERO RICERCA PER LA STAGIONE ESTIVA 1 ADDETTO/A AL RICEVIMENTO.

MANSIONI: ATTIVITÀ DI ACCOGLIENZA E REGISTRAZIONE DEGLI OSPITI, INFORMAZIONI SUI SERVIZI OFFERTI, GESTIONE DELLE PRENOTAZIONI E DELLE PRATICHE DI REGISTRAZIONE IN ARRIVO E IN PARTENZA.

REQUISITI INDISPENSABILI:

- TITOLO DI STUDIO DIPLOMA DI SCUOLA SUPERIORE

- CAPACITÀ UTILIZZO PACCHETTO MICROSOFT OFFICE

- CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE LIV. MINIMO B1

- POSSESSO DI CAPACITÀ RELAZIONALI E SERIETÀ

AIUTO CUOCO

ALGHERO - PER STRUTTURA NEI PRESSI DI FERTILIA, SI RICERCA PER LA STAGIONE ESTIVA UN AIUTO CUOCO.

I REQUISITI FONDAMENTALI PER POTERSI CANDIDARE A TALE ANNUNCIO SONO:

-AVER MATURATO ESPERIENZA COMPROVATA NELLA STESSA POSIZIONE PER LA QUALE CI SI CANDIDA.

-ESSERE AUTO\MOTO MUNITI

-DISPONIBILITÀ METÀ GIUGNO FINE SETTEMBRE

SI OFFRE:

-INQUADRAMENTO A NORMA DI LEGGE SECONDO IL C.C.N.L.

NON SI OFFRE ALLOGGIO.

PROV.OT - CERCASI PER LA STAGIONE ESTIVA AIUTO CUOCO A SAN LEONARDO (OT)

SI RICHIEDE ESPERIENZA NEL SETTORE E DISPONIBILITÀ IMMEDIATA

ASTENERSI PERDITEMPO.

SI OFFRE CONTRATTO NAZIONALE DI CATEGORIA A TEMPO DETERMINATO, COMPRENSIVO DI TUTTI GLI ONERI DI LEGGE.

CASTIADAS - AZIENDA DELLA RISTORAZIONE RICERCA PER LA STAGIONE ESTIVA 1 AIUTO CUOCO.

SEDE DI LAVORO: CASTIADAS

TIPOLOGIA CONTRATTUALE: CONTRATTO A TERMINE PER LA STAGIONE ESTIVA

REQUISITI:

- ESPERIENZA NELLA MANSIONE

- SERIETÀ

- CAPACITÀ DI LAVORARE IN TEAM

- AFFIDABILITÀ

ISOLA DELL'ASINARA - AZIENDA OPERANTE NEL SETTORE RISTORAZIONE RICERCA 1 AIUTO CUOCO.

SEDE DI LAVORO: ISOLA DELL'ASINARA (CON VITTO E ALLOGGIO INCLUSI)

REQUISITI:

- AVER COMPIUTO IL 18° ANNO DI ETÀ

- TITOLO DI STUDIO: ASSOLVIMENTO OBBLIGO FORMATIVO

REQUISITI INDISPENSABILI: DISOCCUPATO/A AI SENSI DEL DLGS. 150/2015

MANSIONI: IL CANDIDATO IMPARERÀ A GESTIRE TUTTE LE ATTIVITÀ DI UNA CUCINA PROFESSIONALE IN QUALITÀ DI AIUTO CUCINA

TIPOLOGIA CONTRATTUALE: TIROCINIO DI INSERIMENTO E/O REINSERIMENTO AL LAVORO (TIPOLOGIA A O B)

BAGNINO





AGLIENTU - STABILIMENTO BALNEARE DI RENA MAJORE CERCA 1 ASSISTENTE BAGNANTE PER LA STAGIONE ESTIVA 2018.

REQUISITI RICHIESTI:

- BREVETTO BAGNINO DI SALVATAGGIO;

- BLS-D;

- BUONA CAPACITÀ DI RELAZIONARSI CON IL PUBBLICO;

- SERIETÀ, PUNTUALITÀ E FLESSIBILITÀ;

BOSA - AZIENDA OPERANTE NEL SETTORE TURISMO-PUBBLICI ESERCIZI RICERCA PER LA STAGIONE ESTIVA 1 BAGNINO.

REQUISITI:

- INDISPENSABILE BREVETTO DI SALVATAGGIO

- DOMICILIO NEI COMUNI APPARTENENTI AL CPI DI CUGLIERI E BOSA

- INDISPENSABILE POSSESSO PATENTE B - AUTOMUNITO (ALLOGGIO NON DISPONIBILE)

DATA DI SCADENZA: 04/06/2018

SEDE DI LAVORO: BOSA

TIPOLOGIA CONTRATTUALE: CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO

CCNL: TURISMO

PROV.OT - PER LA STAGIONE ESTIVA 2018, NEL NOSTRO RESORT 5* STIAMO ANCORA SELEZIONANDO LA FIGURA DI ASSISTENTE BAGNANTI.

IL CANDIDATO IDEALE, OLTRE A ESSERE IN POSSESSO DI BREVETTO "BAGNINO DI SALVATAGGIO", DEVE AVERE LE SEGUENTI QUALITÀ:

- OTTIMA CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE E PREFERIBILMENTE BUONA CONOSCENZA DI UNA SECONDA LINGUA STRANIERA

- CARATTERE POSITIVO

- MIGLIOR CUSTOMER SERVICE

- VOGLIA DI LAVORARE SEMPRE AL MEGLIO CON I MIGLIORI STANDARDS E LA MIGLIOR CLIENTELA DA ASSISTERE

BADESI - CERCASI ASSISTENTE BAGNINO PER LAVORO DURANTE LA STAGIONE ESTIVA.

SI RICHIEDE CONOSCENZA LINGUA INGLESE.

NON SI OFFRE L'ALLOGGIO.

BARISTA





SASSARI -BAR PALMAROLA PRESENTE A SASSARI RICERCA BARISTA CON ESPERIENZA PER LAVORO PART-TIME.

BARMAN





SAN TEODORO - BAR PRESENTE IN CENTRO A SAN TEODORO RICERCA BARMAN PER LA PREPARAZIONE DI COCKTAILS.

CAMERIERE





ARBOREA - CERCASI CAMERIERA ESPERTA.

PROV.OT - AGENZIA PER IL LAVORO (AUT.MIN.26/11/04 PROT.N° 1101-SG) RICERCA PER IMPORTANTE STRUTTURA ALBERGHIERA:

1 CAMERIERA/E AI PIANI

SI RICHIEDE ESPERIENZA DI ALMENO 2 ANNI IN ANALOGA MANSIONE C/O STRUTTURE ALBERGHIERE 4/5*, BUONA CONOSCENZA DEL CONTESTO ALBERGHIERO, DISPONIBILITÀ A LAVORARE SU TURNI E NEI WEEKEND. COMPLETANO IL PROFILO BUONE DOTI ORGANIZZATIVE E RELAZIONALI, FORTE ATTITUDINE AL LAVORO DI SQUADRA, FLESSIBILITÀ.

SEDE DI LAVORO: SAN PANTALEO (OT)

ORARIO DI LAVORO: FULL-TIME SU TURNI

SI OFFRE CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO PER LA STAGIONE ESTIVA 2018.

TRINITA' D'AGULTU E VIGNOLA - RISTORANTE PIZZERIA IN LOCALITÀ ISOLA ROSSA CERCA PER LA STAGIONE ESTIVA PERSONALE DI SALA CON ESPERIENZA PERIODO MAGGIO SETTEMBRE.

OFFRESI VITTO E ALLOGGIO.

ALGHERO - PER STRUTTURA NEI PRESSI DI FERTILIA, SI RICERCA PER LA STAGIONE ESTIVA UN/A CAMERIERE/A AI PIANI.

I REQUISITI FONDAMENTALI PER POTERSI CANDIDARE A TALE ANNUNCIO SONO:

-AVER MATURATO ESPERIENZA COMPROVATA NELLA STESSA POSIZIONE PER LA QUALE CI SI CANDIDA.

-ESSERE AUTO\MOTO MUNITI

-DISPONIBILITÀ METÀ GIUGNO FINE SETTEMBRE

SI OFFRE:

-INQUADRAMENTO A NORMA DI LEGGE SECONDO IL C.C.N.L.

NON SI OFFRE ALLOGGIO.

MARINA DI SAN VERO MILIS - CERCASI CAMERIERE/A NEL COMUNE DI MARINA DI SAN VERO MILIS (OR).

RICHIESTA ESPERIENZA NEL SETTORE.

TIPOLOGIA CONTRATTO: CONTRATTO NAZIONALE DI CATEGORIA A TEMPO DETERMINATO COMPRENSIVO DI TUTTI GLI ONERI DI LEGGE.

DISPONIBILITÀ: FULL TIME.

BUDONI - HOTEL 4* SITUATO IN COSTA SMERALDA, RICERCA PER LA STAGIONE ESTIVA UNA CAMERIERA AI PIANI.

SI OFFRE VITTO E ALLOGGIO.

SI RICHIEDE DISPONIBILITÀ IMMEDIATA ED UN MINIMO DI ESPERIENZA NEL SETTORE.

PALAU - RISTORANTE DI ALTO LIVELLO SITUATA IN ZONA PALAU, CERCA PER IL PERIODO ESTIVO UN CAMERIERE CON ESPERIENZA.

REQUISITI ESSENZIALI:

AUTOMUNITO

INGLESE FLUENTE

RESIDENTE IN ZONA

LA MADDALENA - BAR-RISTORANTE OPERANTE IN COSTA SMERALDA (SARDEGNA) CERCA PER LA STAGIONE ESTIVE, PERIODO FINE MAGGIO-OTTOBRE, UN/UNA CAMERIERA/E DI SALA. E' INDISPENSABILE ESPERIENZA PREGRESSA NELLA MANSIONE.

OLBIA - LA DIREZIONE DEL BAR MILANO 2.0 LOCALE COCKTAIL BAR LOUNGE SITO IN CENTRO DELLA MADDALENA, SELEZIONA PER STAGIONE ESTIVA 2018 PERSONALE DI SALA CON ESPERIENZA. LA RISORSA DOVRÀ ESSERE IN GRADO DI AVERE UNA GESTIONE DEI TAVOLI E DELLA SALA. SI OFFRE CONTRATTO DETERMINATO SECONDO LE NORME C.N.L.

S'ARCHITTU - ALTAMAREA RISTORANTE PIZZERIA, SITUATO A S'ARCHITTU SULLA SPIAGGIA, CERCA PER LA STAGIONE ESTIVA UNA CAMERIERA CON ESPERIENZA PLURIENNALE PER LA STAGIONE ESTIVA 2018.

LA CANDIDATA DEVE ESSERE AUTO-MUNITA E RESIDENTE NELLA PROVINCIA DI ORISTANO, CAPACE DI LAVORARE E COLLABORARE IN UN TEAM.

SAN TEODORO - RISTORANTE SITO IN LOCALITÀ CAPO CODA CAVALLO RICERCA DA LUGLIO AD AGOSTO LA FIGURA DI CAMERIERE CHEF DE RANG DA INSERIRE NEL PROPRIO ORGANICO.

SI RICHIEDE ESPERIENZA NEL SETTORE, E CONOSCENZA ALMENO DELLA LINGUA INGLESE .

DISPONIBILITÀ DI ALLOGGIO.

ARBOREA - HORSE COUNTRY RESORT RICERCA PER LA STAGIONE ESTIVA 2018, CAMERIERE AI PIANI.

SI RICHIEDE PRECEDENTE ESPERIENZA IN RUOLO ANALOGO E DOMICILIO IN ZONA.

OROSEI - HOTEL RISTORANTE RICERCA CAMERIERE CON ESPERIENZA.

SI RICHIEDE CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE.

CUOCO





BUDONI - LCT IGEA LOGISTICS & JOB SRL, AGENZIA PER IL LAVORO, RICERCA CON LA MASSIMA URGENZA CUOCO CAPO PARTITA PER IMPORTANTE STRUTTURA ALBERGHIERA DI BUDONI.

SI RICHIEDONO 5 ANNI DI ESPERIENZA NELLA CUCINA LOCALE ED INTERNAZIONALE.

CI I DEVE ESSERE DISPONIBILITÀ A LAVORARE CON ORARI PARTICOLARI (TURNI SPEZZATI, DOMENICHE E FESTIVI).

SI OFFRE:

- REGOLARE CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO

SAN VERO MILIS - SI RICERCA CUOCO CAPO PARTITA NEL COMUNE DI MARINA DI SAN VERO MILIS (OR).

RICHIESTA ESPERIENZA NEL SETTORE.

TIPOLOGIA CONTRATTO: CONTRATTO NAZIONALE DI CATEGORIA A TEMPO DETERMINATO COMPRENSIVO DI TUTTI GLI ONERI DI LEGGE.

DISPONIBILITÀ: FULL TIME.

PORTO CERVO - SI CERCA PER LA STAGIONE ESTIVA PER UNA CASA PRIVATA (FAMIGLIA SIMPATICA) IN SARDEGNA ZONA PORTO CERVO.

L'OCCUPAZIONE È PER IL PERIODO ESTIVO DAL 15 MAGGIO AL 15 SETTEMBRE 2018 .

SI CERCA PERSONA CHE SI OCCUPI DI VARIE MANSIONI LEGATE ALLA CUCINA ,(CUCINA MEDITERRANEA ITALIANA) CON ESPERIENZA ,CHE ABBIA UNA BUONA PRESENTAZIONE, PULITA E ORDINATA, DINAMICA E SOLARE, E LIBERA DA IMPEGNI FAMIGLIARI .

SI RICHIEDE DISPONIBILITA', SERIETA'.

BOSA - SI RICERCA CUOCO CAPO PARTITA PER LAVORO DURANTE LA STAGIONE ESTIVA NEL COMUNE DI BOSA (OR).

RICHIESTA ESPERIENZA NEL SETTORE.

TIPOLOGIA CONTRATTO: CONTRATTO NAZIONALE DI CATEGORIA A TEMPO DETERMINATO COMPRENSIVO DI TUTTI GLI ONERI DI LEGGE.

DISPONIBILITÀ: FULL TIME.

ASTENERSI PERDITEMPO. SI PRENDERANNO CONSIDERAZIONE I CANDIDATI RESIDENTI ESCLUSIVAMENTE IN ZONA O IN ZONE LIMITROFE.

SAN TEODORO - RISTORANTE PRESENTE NELLA ZONA DI SAN TEODORO RICERCA PER LA STAGIONE ESTIVA 2018 UNA FIGURA DI CUOCO CAPO PARTITA DA INSERIRE NEL PROPRIO ORGANICO.

LA FIGURA RICERCATA DOVRÀ AVERE MATURATO ESPERIENZA PLURIENNALE NEL MEDESIMO RUOLO.

SI RICHIEDE DISPONIBILITÀ DA GIUGNO AD OTTOBRE.

SI OFFRE VITTO E ALLOGGIO.

BOSA - SI RICERCA PER LA STAGIONE ESTIVA CUOCO CAPO PARTITA NEL COMUNE DI BOSA (OR)

RICHIESTA ESPERIENZA NEL SETTORE.

TIPOLOGIA CONTRATTO: CONTRATTO NAZIONALE DI CATEGORIA A TEMPO DETERMINATO COMPRENSIVO DI TUTTI GLI ONERI DI LEGGE.

DISPONIBILITÀ: FULL TIME.

BOSA - SI RICERCA CUOCO CAPO PARTITA NEL COMUNE DI BOSA (OR)

RICHIESTA ESPERIENZA NEL SETTORE.

TIPOLOGIA CONTRATTO: CONTRATTO NAZIONALE DI CATEGORIA A TEMPO DETERMINATO COMPRENSIVO DI TUTTI GLI ONERI DI LEGGE.

DISPONIBILITÀ: FULL TIME.

ASTENERSI PERDITEMPO. SI PRENDERANNO CONSIDERAZIONE I CANDIDATI RESIDENTI ESCLUSIVAMENTE IN ZONA O IN ZONE LIMITROFE.

SAN TEODORO - RISTORANTE PUNTA EST RICERCA PER LA STAGIONE ESTIVA 1 CUOCO CAPO PARTITA AI PRIMI.

SI OFFRE L'ALLOGGIO.

SAN TEODORO - RISTORANTE PRESENTE A SAN TEODORO RICERCA CUOCO PER LA STAGIONE ESTIVA.

LAVAPIATTI





PROV.OR - CERCASI LAVAPIATTI TIROCINANTE PER LAVORO PRESSO RISTORANTE A ORISTANO.

SORSO - PER APERTURA NUOVO STABILIMENTO BALNEARE A PLATAMONA SI RICERCA PER LA STAGIONE ESTIVA 2018 UN LAVAPIATTI.

OLBIA - SOCIETA DAMA SNC RICERCA LAVAPIATTI PER TRATTORIA AD OLBIA CENTRO DURANTE LA STAGIONE ESTIVA.

SI RICHIEDE ESPERIENZA NELLA POSIZIONE E DOMICILIO AD OLBIA. NO ALLOGGIO

PALAU - CERCASI PER LA STAGIONE ESTIVA LAVAPIATTI PER LAVORO DA GIUGNO A SETTEMBRE.

INVIARE IL CV SOLO SE SI HA LA CONOSCENZA PERFETTA DELLA LINGUA TEDESCA E INGLESE A: GIANNIMEPHISTO@HOTMAIL.IT

PIZZAIOLO





SAN TEODORO - CERCASI PIZZAIOLO PER LAVORO DURANTE LA STAGIONE ESTIVA A SAN TEODORO.

SI RICHIEDE CAPACITA' NELL'IMPASTO PER PIZZE IN TEGLIA E CHE SAPPIA FARE LE FAINE.

POSSIBILITA' DI ALLOGGIO.

SANTA TERESA DI GALLURA - CERCASI PER LA STAGIONE ESTIVA PIZZAIOLO CON ESPERIENZA ANCHE NELLA PREPARAZIONE DI FOCACCIE PER LAVORO PRESSO AGRITURISMO SITUATO A RENA MAJORE.

SI OFFRE VITTO E ALLOGGIO.

ORISTANO - CERCASI PIZZAIOLO CON ESPERIENZA.

SASSARI -PIZZERIA D'ASPORTO RICERCA PIZZAIOLO.

SAN TEODORO - VIANELLO'S SARDINIAN STREET FOOD - PIZZERIA RICERCA PER LA STAGIONE 2018 UN PIZZAIOLO - AIUTO PIZZAIOLO PER LA GESTIONE DELLA PIZZERIA .

RICHIESTA CONOSCENZA DEL LAVORO E ATTITUDINE A LAVORARE IN TEAM.

POSSIBILITÀ DI VITTO E ALLOGGIO.

POSSIBILITÀ DI AMPLIARE IL CONTRATTO PER TUTTO L'ANNO.

SASSARI - CERCASI PIZZAIOLO CON ESPERIENZA.

BADESI - CERCASI PIZZAIOLO CON ESPERIENZA.