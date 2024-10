OFFERTE DI LAVORO IN SARDEGNA - STAGIONE ESTIVA 2018

PER QUALSIASI INFORMAZIONE O CONTATTO CHIAMARE IL NUMERO

366 72 05 050 - o scrivere all'indirizzo mail ig.ottana@studioprogetto2.it

Il servizio è GRATUITO

ADDETTO AL RICEVIMENTO

PALAU - GI GROUP S.P.A., AGENZIA PER IL LAVORO (AUT.MIN. 26/11/04 PROT. N° 1101-SG - ISCR. ALBO INFORMATICO AGENZIE PER IL LAVORO, SEZ. I) RICERCA E SELEZIONA PER IMPORTANTE CATENA DI HOTELS & RESORTS 4* E 5* 1 RECEPTIONIST. IL/LA CANDIDATO/A IDEALE È GIOVANE, DI BUONA PRESENZA, DISPONIBILE ED ORIENTATO AL CLIENTE, DEVE AVER MATURATO UNA VASTA ESPERIENZA NEL SETTORE E DEVE ESSERE IN GRADO DI SVOLGERE LE PROPRIE MANSIONI IN COMPLETA AUTONOMIA. COMPLETANO IL PROFILO OTTIME DOTI COMUNICATIVE ED ORGANIZZATIVE. SI OCCUPERÀ DELLA GESTIONE DELLE ATTIVITÀ RELATIVE ALLA RECEPTION DELLA STRUTTURA ALBERGHIERA. SI RICHIEDE: ESPERIENZA PREGRESSA NEL RUOLO IN STRUTTURE 4/5 STELLE, ORDINE, PRECISIONE, ORGANIZZAZIONE E METODO. OTTIMA CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE E DI UNA SECONDA LINGUA STRANIERA. PREDISPOSIZIONE AL RAPPORTO CON IL PUBBLICO. ORARIO DI LAVORO: FULL TIME CON DISPONIBILITÀ A LAVORARE NEI WEEK-END E FESTIVI.SI OFFRE: CONTRATTO STAGIONALE (GIUGNO - SETTEMBRE) CON POSSIBILITÀ DI PROROGA. VITTO E ALLOGGIO



SAN TEODORO - GALIZIA HOSPITALITY GROUP SRL CERCA ADDETTA AL RICEVIMENTO PER HOTEL A SAN TEODORO.

I REQUISITI RICHIESTI SONO:

-ESPERIENZA MINIMA DI DUE ANNI NEL SETTORE ALBERGHIERO

-OTTIMA CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE

-DINAMICITÀ E CAPACITÀ DI RELAZIONARSI COL PUBBLICO

I CV SENZA QUESTI REQUISITI NON VERRANNO PRESI IN CONSIDERAZIONE.

DORGALI - CERCASI RECEPTIONIST PER AGRITURISMO ECO PARCO NEULÉ. NON OFFRIAMO ALLOGGIO MA POSTO TENDA.

SI RICHIEDONO: UNA BUONA CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE, BELLA PRESENZA, DINAMICITÀ E SOCIEVOLEZZA.



NUORO - UNA AZIENDA DEL SETTORE DEI SERVIZI RICERCA 2 TIROCINANTI DA FORMARE NELL'AMBITO DELLE ATTIVITÀ DI RECEPTIONIST.

REQUISITI RICHIESTI

- ETÀ MINIMA 20 MASSIMA 40

- TITOLO DI STUDIO: DIPLOMA O LAUREA

- OTTIMA CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE, GRADITA LA CONOSCENZA DELLE SEGUENTI LINGUE STRANIERE: FRANCESE, TEDESCO, SPAGNOLO

- BUONA CONOSCENZA DEI PRINCIPALI STRUMENTI INFORMATICI

- CARATTERISTICHE PERSONALI: BUONE COMPETENZE COMUNICATIVE, CAPACITÀ DI RELAZIONARSI CON LE DIVERSE TIPOLOGIE DI CLIENTELA

DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ: CHECK -IN E CHECK-OUT CLIENTI - ATTIVITÀ DI BACK OFFICE

TIPOLOGIA D'INSERIMENTO PROPOSTA: TIROCINIO DI INSERIMENTO/REINSERIMENTO DELLA DURATA DI SEI MESI

TEMPI DI INSERIMENTO: AGOSTO 2018

SEDE DI LAVORO: NUORO

DATA DI SCADENZA: 29 GIUGNO 2018 ENTRO E NON OLTRE LE ORE 12

NON VERRANNO PRESE IN CONSIDERAZIONE CANDIDATURE PRIVE DEI REQUISITI RICHIESTI.

AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE L'OFFERTA SI INTENDE ESTESA AD ENTRAMBI I SESSI, AI SENSI DELLE LEGGI 903/77 E 125/91, E AI SENSI DEI DECRETI LEGISLATIVI 215/03 E 216/03.



TORRE DEL POZZO - AZIENDA PRIVATA, OPERANTE NEL SETTORE TURISMO, RICERCA 1 ADDETTO ALLA RECEPTION.

REQUISITI:

- PREFERIBILE POSSESSO DI DIPLOMA O LAUREA IN LINGUE STRANIERE;

- INDISPENSABILE CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE (LIVELLO INTERMEDIO);

- PREFERIBILE CONOSCENZA DELLE LINGUE TEDESCO E FRANCESE;

- INDISPENSABILI CONOSCENZE INFORMATICHE (VIDEO SCRITTURA, FOGLIO ELETTRONICO, POSTA ELETTRONICA);

- DOMICILIO NEI COMUNI APPARTENENTI AI CPI DELLA PROVINCIA DI ORISTANO;

- INDISPENSABILE POSSESSO DELLA PATENTE B (ALLOGGIO NON DISPONIBILE).

DATA DI SCADENZA: 29/06/2018

SEDE DI LAVORO: TORRE DEL POZZO - CUGLIERI (OR)

AIUTO BARMAN



DORGALI - CERCASI PERSONALE ANCHE DI POCA ESPERIENZA PER AIUTO BARMAN A CALA GONONE ( BAR CAFFÈ DA TORE IN VIALE BUE MARINO 1) TEL 3342532060.

NON SI OFFRE VITO E ALLOGGIO.

8 ORE CONTINUATO CON TURNI

STIPENDIO DA CONCORDARE DOPO PROVA.

AIUTO CUOCO

PALAU - CERCASI 1 AIUTO CUOCO CON ESPERIENZA PER PREPARAZIONE PRIMI PIATTI.

SI OFFRE VITTO E ALLOGGIO.



GOLFO ARANCI - STABILIMENTO BALNEARE "BAYA DEL SOL" SITO NEL COMUNE DI GOLFO ARANCI, RICERCA PER LA STAGIONE ESTIVA DA SUBITO AL 15/09 1 AIUTO CUOCO.

SI RICHIEDE MINIMA ESPERIENZA.

SI OFFRE CONTRATTO, NO ALLOGGIO SI VITTO,

POSSIBILMENTE DELLA ZONA E AUTOMUNITI.



GOLFO ARANCI - CERCASI PER LA STAGIONE ESTIVA AIUTO CUOCO.

BAGNINO

PROV.OT - ASTRO CLUB RICERCA ASSISTENTI BAGNANTI CON BREVETTO PER PISCINA DA INSERIRE IN RESORT 4**** IN COSTA SMERALDA PER LA STAGIONE ESTIVA 2018. PARTENZA IMMEDIATA.

SI OFFRE VITTO E ALLOGGIO.



SASSARI - CERCASI 1 BAGNINO ANCHE ALLA PRIMA ESPERIENZA PER LAVORO PRESSO SPIAGGIA IN LOC. PLATAMONA.



DORGALI - LA TURIST SERVICE RICERCA PER LA STAGIONE ESTIVA BAGNINI DI SALVATAGGIO PER IL SERVIZIO DI VIGILANZA NELLE LOCALITÀ CALA DI OSALLA, CALA CARTOE E CALA LUNA DEL COMUNE DI DORGALI (NU).



PROV.OT - AZIENDA PRIVATA RICERCA RAGAZZO PER MANSIONE DI BAGNINO, MUNITO DI BREVETTO ATTIVO, PRESSO PISCINA PRIVATA.

SI OFFRE CONTRATTO STAGIONALE

NO ALLOGGIO

RICHIESTA DISPONIBILITÀ IMMEDIATA FINO AL 30 SETTEMBRE.

BANCONIERE

PALAU - CERCASI BANCONIERE A PALAU(SS) , CON COMPETENZA E CONOSCENZA DEI SALUMI E DEI VINI LOCALI CON ESPERIENZA NEL SETTORE,

ASTENERSI PERDITEMPO. SI OFFRE CONTRATTO NAZIONALE DI CATEGORIA A TEMPO DETERMINATO, COMPRENSIVO DI TUTTI GLI ONERI DI LEGGE. SI PRENDERANNO IN CONSIDERAZIONE I CANDIDATI RESIDENTI ESCLUSIVAMENTE IN ZONA O IN ZONE LIMITROFE.

PER CANDIDARSI ALL'OFFERTA È NECESSARIO INVIARE LA PROPRIA CANDIDATURA INVIANDO UNA MAIL ALL'INDIRIZZO SELEZIONE.SARDEGNA@MEGGROUP.IT , ALLEGANDO UN CURRICULUM AGGIORNATO CON FOTO.



VILLASIMIUS - PER IMMINENTE APERTURA STAGIONALE SI RICERCA ADDETTA BANCO SALUMI E FORMAGGI CON ESPERIENZA, PREDISPOSIZIONE LAVORO DI SQUADRA DINAMICITÀ DEDIZIONE AL LAVORO.

SI OFFRE EVENTUALE ALLOGGIO.

BARISTA

LOIRI PORTO SAN PAOLO - CERCASI BARISTA - BANCONIERA CON ESPERIENZA PER LAVORO DURANTE LA STAGIONE ESTIVA.

SI OFFRE VITTO E ALLOGGIO.

BARMAN

NUORO - LA CG SRL RICERCA ESPERTO NELLA CAFFETTERIA.



PROV.NU - CERCASI BARMAN ESPERTO IN CAFFETTERIA.

CAMERIERE

PROV.OT - BAR-RISTORANTE OPERANTE IN COSTA SMERALDA (SARDEGNA) CERCA PER LA STAGIONE ESTIVE, PERIODO MAGGIO-OTTOBRE, UN CAMERIERE/A. E' INDISPENSABILE ESPERIENZA PREGRESSA NELLA MANSIONE RICHIESTA.



LA MADDALENA - CERCASI PER LA STAGIONE ESTIVA CAMERIERA CON CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE.

SI OFFRE VITTO E ALLOGGIO.



GOLFO ARANCI - STABILIMENTO BALNEARE "BAYA DEL SOL" SITO NEL COMUNE DI GOLFO ARANCI, RICERCA PER LA STAGIONE ESTIVA DA SUBITO AL 15/09 1 CAMERIERA/E.

RICHIESTA UN MINIMO DI ESPERIENZA.

SI OFFRE CONTRATTO, NO ALLOGGIO, SI VITTO.

POSSIBILMENTE DELLA ZONA E AUTOMUNITI.



STINTINO - CERCASI CAMERIERI DI SALA PER LAVORO DURANTE LA STAGIONE ESTIVA PRESSO RISTORANTE ALLA CARTA A STINTINO.



SAN TEODORO - GRIGLIERIA DI SAN TEODORO RICERCA PER LA STAGIONE ESTIVA CAMERIERA.

SI OFFRE VITTO E ALLOGGIO.



CABRAS - SI SELEZIONA CAMERIERE A CABRAS(OR) , CON ESPERIENZA NEL SETTORE, QUALIFICA E DISPONIBILITÀ IMMEDIATA PER LAVORO FULL TIME.

ASTENERSI PERDITEMPO. SI OFFRE CONTRATTO NAZIONALE DI CATEGORIA A TEMPO DETERMINATO, COMPRENSIVO DI TUTTI GLI ONERI DI LEGGE. SI PRENDERANNO IN CONSIDERAZIONE I CANDIDATI RESIDENTI ESCLUSIVAMENTE IN ZONA O IN ZONE LIMITROFE.



ARBOREA - LA STRUTTURA TURISTICA DI ARBOREA RICERCA PER I MESI DI LUGLIO E AGOSTO PERSONALE DA INSERIRE IN SALA E AL BAR.

SI RICHIEDE ESPERIENZA NEL SETTORE.

NO VITTO E ALLOGGIO, SI DA PRECEDENZA A PERSONALE DELLA ZONA



PROV.OT - RISTORANTE PIZZERIA RICERCA CAMERIERA DI SALA DI ETA' NON SUPERIORE A 25 ANNI, CON MINIMA ESPERIENZA PER LAVORO DURANTE LA STAGIONE ESTIVA.



PROV.OT - RISTORANTE RICERCA CAMERIERE CON CONOSCENZA DELL'INGLESE O DEL TEDESCO.

SI RICHIEDE ESPERIENZA.



SAN TEODORO - RISTORANTE DA NARDINO PRESENTE A SAN TEODORO RICERCA CAMERIERE DI SALA.

SI OFFRE VITTO E ALLOGGIO.



CALA GONONE - RISTORANTE PRESENTE A CALA GONONE RICERCA CAMERIERE.

CUOCO



VILLASIMIUS -RISTORANTE PRESENTE A VILLASIMIUS RICERCA PER LA STAGIONE ESTIVA CUOCO AUTOMUNITO.



CASTIADAS - VILLAS RESORT, HOTEL 4 STELLE SITO IN CASTIADAS ( CA), CERCA URGENTEMENTE UN CUOCO CAPOPARTITA PER LA STAGIONE ESTIVA 2018.

SI RICHIEDE DISPONIBILITÀ IMMEDIATA E UNA BUONA ESPERIENZA PREGRESSA, GARANTIAMO UNO CONTRATTO STAGIONALE FINO AI PRIMI DI OTTOBRE.

SI OFFRE VITTO E ALLOGGIO.



CABRAS - SI SELEZIONA CUOCO A CABRAS OR) , CON ESPERIENZA NEL SETTORE, QUALIFICA E DISPONIBILITÀ IMMEDIATA PER LAVORO FULL TIME.

ASTENERSI PERDITEMPO. SI OFFRE CONTRATTO NAZIONALE DI CATEGORIA A TEMPO DETERMINATO, COMPRENSIVO DI TUTTI GLI ONERI DI LEGGE. SI PRENDERANNO IN CONSIDERAZIONE I CANDIDATI RESIDENTI ESCLUSIVAMENTE IN ZONA O IN ZONE LIMITROFE.

LAVAPIATTI



PROV.OT - CERCASI LAVAPIATTI DI SESSO FEMMINILE CON ESPERIENZA PER LAVORO PRESSO RISTORANTE NELLE VICINANZE DI OLBIA.

PIZZAIOLO



PROV.OT - CERCASI PIZZAIOLO ESPERTO FORNO A LEGNA PER LAVORO PRESSO PIZZERIA D'ASPORTO AOLBIA.



SAN TEODORO - PIZZERIA A SAN TEODORO CERCA PIZZAIOLO CON ESPERIENZA PER STAGIONE ESTIVA 2018. PREFERIBILMENTE CON ESPERIENZA CON LA PIZZA AL METRO E RESIDENTE IN SARDEGNA IN MODO DA POTER FARE UNA PROVA LAVORATIVA.

POSSIBILITÀ DI AVERE VITO E ALLOGGIO.



OLBIA - CERCASI PIZZAIOLO PER PIZZERIA RISTORANTE AD OLBIA CAPACE NELLE STESURA E NEL CONDIMENTO DELLE PIZZE FORNO A LEGNA MAX 30 ANNI.

